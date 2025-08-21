Sheinbaum ‘aplaude’ resolución del Tribunal de no anular elección Judicial pese a acordeones

El Tribunal Electoral rechazó anular la elección Judicial pese al uso de acordeones por lo que la presidenta Sheinbaum habló al respecto.

Claudia Sheinbaum ‘aplaudió’ la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no anular la elección de jueces, ministros y magistrados, a pesar del uso de acordeones en las últimas votaciones.

“Fue una resolución muy importante. Es muy profunda la reforma al Poder Judicial y sí, se terminó una era y empieza otra”, dijo la presidente durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 21 de agosto.

La mandataria agregó que con la llegada de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se acabó la etapa de la corrupción y los privilegios.

“Ahora la nueva Corte que entrará en funciones tendrá que demostrar que hay un verdadero cambio en el Poder Judicial y yo creo que así va a ser. Es muy bueno para México lo que ocurrió”, dijo Sheinbaum.

El próximo 1 de septiembre entrará en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia tras la elección de los ministros en las votaciones que aprobó la reforma al Poder Judicial.

¿Qué dijo el TEPJF sobre el uso de acordeones en la elección Judicial?

El Tribunal Electoral reconoció la presencia de hasta 3 mil 188 acordeones en la elección del Poder Judicial que fueron utilizados como “formatos de guías de votación”.

Sin embargo, los magistrados electorales determinaron que no hay forma de comprobar que los acordeones hayan incidido en el voto.

Las “guías” incluían los nombres y el número que identificaba a los candidatos de la elección Judicial, en estos casos, la mayoría afines a la Cuarta Transformación.

“Sí, está acreditada la existencia de acordeones, aquí los tenemos… Si yo traigo esta prueba tengo que traer los datos, dónde se hizo, cuánto costó, quién lo hizo, a quién se lo dio. Por qué es determinante para anular la elección de más de tres millones de personas”, dijo Mónica Soto, presidenta del TEPJF.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón buscaba la nulidad de la elección de los ministros de la Suprema Corte, pero la propuesta fue rechazada.

¿Qué sabemos sobre la toma de posesión de la nueva Suprema Corte?

Será el próximo 1 de septiembre cuando entre en funciones la nueva Suprema Corte con la realización de hasta tres actos solemnes que incluyen la toma de protesta ante el Senado.

Después se realizará la sesión solemne de instalación de la Corte y la novedad será la ceremonia tradicional de entrega de bastón de mando por autoridades indígenas y afromexicanas.

Lo anterior, debido a que Hugo Aguilar, el próximo ministro presidente de la Corte, es de origen indígena y aseguro que durante su gestión habrá leyes en beneficio de dichas comunidades.

Durante un evento en la Cámara de Diputados, Aguilar ejemplificó estos hechos con propuestas para un modelo de justicia que no permita los plagios de diseños artesanales. “Que haya consultas a los pueblos indígenas sin procesos legislativos que los afecten”, agregó.