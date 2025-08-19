Magistrados proponen anular elección judicial por uso masivo de acordeones: Fue ‘propaganda indebida’

La Sala Superior del TEPJF validó los resultados de la elección judicial pese a las denuncias, al considerar inoperantes las pruebas presentadas. (Fotos: Cuartoscuro)

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, presentaron una propuesta para anular los resultados de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el “uso ilícito y sistemático de acordeones”.

A través de su cuenta de X, Reyes Mondragón anunció la acción en conjunto derivado de la impugnación de varios candidatos a los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el cómputo, validez y entrega de constancias, argumentando que el uso masivo de “acordeones” generó inequidad en la contienda y vulneró el principio del sufragio libre y secreto.

Explicó que la mayoría del Pleno de la Sala Superior del TEPJF confirmó la validez y asignación de los cargos, al estimar que las pruebas eran “inoperantes”, “genéricas” e insuficientes para acreditar que hubo irregularidades graves en las elecciones judiciales.

No obstante, el magistrado refutó esta postura al señalar que se debió estudiar de fondo sobre la argumentación y las pruebas ofrecidas por los inconformes y no descalificar los agravios al señalarlos como inoperantes.

“Consideramos que respecto al presunto uso y distribución de acordeones alegado por personas candidatas, el INE puede allegarse de los elementos de prueba indispensables para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.”, indicó Reyes Mondragón.

‘Acordeones’ rompieron la imparcialidad: TEPJF

En uno de los votos formulados por los magistrados en los juicios de inconformidad, se argumenta que el fenómeno de los “acordeones” tuvo un impacto determinante en la elección judicial.

“Independientemente del origen, patrocinador o fuente de ellos, lo cierto es que se trató de propaganda indebida que indujo directa y masivamente al electorado a votar por ciertas personas, lo que rompió con las condiciones mínimas de imparcialidad y neutralidad.”, se lee en el documento.

Agrega que, debido a la magnitud de su distribución en varias partes del país, se evidencia que los llamados “acordeones” no fueron una iniciativa espontánea, sino de una “estrategia orquestada”, pues las candidaturas además coincidían con personas afines a ciertas fuerzas políticas.

Magistrado de circuito respalda proyecto para anular elección judicial

Al respecto, el magistrado de circuito Froylan Muñoz Alvarado, compartió un video en el que expresó su respaldo a la postura de Reyes Mondragón, al hacer público el proyecto que propone declarar la invalidez de la elección judicial.

En su comunicado, Muñoz Alvarado señaló que la distribución sistemática de “acordeones” implicó el uso de “financiamiento ilícito y violación grave a los principios constitucionales en materia electoral” e hizo un exhorto a los integrantes de la Sala Superior a actuar bajo los mismos principios.

El magistrado, quien era uno de los 10 aspirantes finalistas al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, también dijo esperar a que la persona juzgadora de amparo, que resuelva la demanda contra la designación del Fiscal General, actúe conforme a derecho.

Lo anterior, luego de que en julio pasado cuestionó la legalidad y legitimidad del proceso de designación, al considerar que la terna enviada por el Ejecutivo al Congreso fue en realidad una “terna de uno”, que ignoró méritos, trayectoria y principios de paridad.