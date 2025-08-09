Hugo Aguilar Ortiz defiende uso de acordeones en elección judicial: ‘Era necesaria una guía’

Hugo Aguilar Ortiz se pronunció a favor del uso de acordeones en las pasadas elecciones judiciales. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseveró que los acordeones que algunos ciudadanos utilizaron para votar durante la elección al Poder Judicial, eran necesarios.

“Ha habido críticas por el acordeón, yo le digo a todo México y a quienes critican; para los pueblos indígenas era un proceso difícil y era necesaria una guía”, destacó Aguilar Ortiz durante un evento por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Sus declaraciones surgen luego de que el pasado viernes, dio a conocer que impugnará la sanción determinada por el Tribunal Electoral, a los candidatos ganadores que aparecían en los acordeones electorales.

Asimismo, calificó el proceso como “un hecho histórico que todos debemos valorar” y aseguró que su campaña electoral nacional tuvo un costo económico mínimo.

“Hicimos actos debajo de enramados, en la orilla de las carreteras y no se gastó un solo peso porque los pueblos cooperaron para lograr este triunfo”, señaló el presidente electo de la Corte.

Para finalizar su discurso, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar anunció que propondrá un modelo de cercanía con los mexicanos, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vamos a proponer que se mantenga esa relación que surgió después del proceso electoral, seremos jueces, magistrados y ministros de territorio”, concluyó.

¿Cuándo y cómo será la toma de protesta de los nuevos ministros de la Corte?

El pasado 5 de agosto, Hugo Aguilar Ortiz, quien encabezará la SCJN, se reunió con los representantes del Senado de la República para delinear los detalles del acto protocolario de toma de protesta de los ministros que se realizará el próximo 1 de septiembre.

Aquel día, los ministros estarán convocados a las 19:30 horas en el Senado para rendir protesta, al igual que los magistrados de los tribunales de Disciplina Judicial, Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus salas regionales.

Posteriormente, a partir de las 20:00 horas y hasta las 21:30 horas se tomará protesta a los magistrados de circuito, de forma escalonada y conforme sus circuitos. De las 21:30 hasta las 23:00 horas será la toma de protesta de los jueces de distrito.

Los nuevos integrantes de la SCJN también participarán en una ceremonia de entrega del Bastón de Mando y Servicio, encabezada por representantes de pueblos indígenas y afromexicanos, a las afueras del recinto, junto al monumento que conmemora la fundación de Tenochtitlán.

Ese mismo día la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno, como lo establece la Constitución, y se llevará a cabo la instalación del Congreso de la Unión.

Con información de Quadratín.