Sheinbaum tacha de ‘incongruente’ al INE por sancionar a ministros ‘electos por acordeones’

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionará a candidatos ganadores de la elección judicial por aparecer en acordeones, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “contradictoria” y anunció que su gobierno esperará la resolución del Tribunal Electoral para definir el rumbo del caso.

“Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal. La resolución del INE es contradictoria; en una ocasión resuelven una cosa y en otra, otra diferente. Por eso, esperaremos a conocer la decisión del Tribunal”, expresó.

El INE impuso multas por 6 millones 388 mil 559 pesos a 172 candidatos ganadores de la elección judicial federal y local en la Ciudad de México, por aparecer en acordeones físicos y digitales durante la jornada electoral.

En una sesión tensa y con votación cerrada —seis votos a favor y cinco en contra—, el Consejo General del INE aprobó también una amonestación pública para los candidatos que figuraron en las guías de votación, aunque no resultaron electos.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta recordó que los propios consejeros del INE aseguraron en su momento que los acordeones no habían influido en los resultados de la elección de junio; sin embargo, ahora emitieron una resolución distinta.

“Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una o a otra persona. Cómo es posible que el presidente de la Corte Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, sea el de mayor número de votos y el que le sigue tenga la mitad de los votos si hubiera habido un acordeón, pues todos hubieran tenido el mismo número de votos”, declaró.

Sheinbaum justifica uso de acordeones en elección judicial

La presidenta defendió que los ciudadanos llevaran su propio acordeón como apoyo al momento de emitir su voto, debido al alto número de boletas y candidatos que buscaban un lugar en el Poder Judicial.

“Eran muchísimas boletas, eran varias boletas federales, varias boletas estatales, y si uno no había estudiado por quién iba a votar, pues difícilmente se lo aprendió de memoria. Llevaba unas notas para poder votar, y eso nunca estuvo prohibido”, mencionó.

Asimismo, la mandataria consideró que detrás de las críticas existen intentos por desvirtuar la elección del Poder Judicial, impulsados principalmente por sus adversarios políticos.

“Quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial principalmente los adversarios, mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República, eso no hay manera, aunque algunos este no les guste eso, no hay manera de debatirlo, porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna”, enfatizó.

Finalmente, la mandataria resaltó que fueron 13 millones de personas quienes decidieron libremente a los ministros, magistrados y jueces.

“Todo es perfectible en esta vida, pero es mucho mejor lo que ocurrió. Ahora no hubiéramos tenido un primer ministro de la Corte de origen indígena, que ha reivindicado históricamente a los pueblos originarios, si no hubiera sido bajo esta forma. Entonces, es mucho mejor lo que ocurrió y queda que decida el Tribunal sobre el tema de las listas que algunas personas pudieron haber llevado para recordar por quién votar”, concluyó.