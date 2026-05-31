Abaten a 3 presuntos integrantes del CJNG en Quitupan, Jalisco: Los relacionan con bloqueos carreteros

Tres individuos, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, fueron abatidos en un enfrentamiento contra personal militar en Quitupan, Jalisco, por lo que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación.

La confrontación inició cerca de Cotija, Michoacán, en los límites con Jalisco, donde se desplegó un operativo militar y policial.

Elementos del 17 Batallón de Infantería detectaron a un convoy de tres camionetas, cuyos tripulantes los atacaron; los militares reaccionaron y comenzó un intercambio de tiros que se prolongó por veintitrés kilómetros. En medio de la balacera huyeron los viajantes de uno de los automotores.

Los efectivos de la Defensa reportaron el aseguramiento de una camioneta Nissan Pick Up de color naranja y una Toyota Tacoma de color rojo, además de cinco armas largas, cartuchos, chalecos balísticos.

Esto se sabe de las personas abatidas en Quitupan, Jalisco

De acuerdo a las primeras indagatorias, los abatidos tendrían relación con los bloqueos carreteros y de vialidades, donde se quemaron vehículos y camiones del transporte público en terrenos de Aputzio de Juárez, perteneciente a Zitácuaro, Michoacán.

Esto luego de la detención de cinco presuntos integrantes de un grupo conocido como ‘Los Correa’, afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quienes se les incautaron armas largas, cortas, un vehículo, y más de 370 cartuchos de distintos calibres, un equipo antidron, además de uniformes y cinco chalecos balísticos tácticos similares a los usados por personal militar. La jornada violenta se concentró en punto como San Felipe, Puente de Fierro, y Hucaz.

De los tres individuos abatidos, dos vestían uniformes tácticos, uno de ellos estaba en una de las camionetas, el otro vestía ropa civil.

Una de las primeras líneas de investigación apunta a que los abatidos tendrían relación con la célula delictiva encabezada por Alfonso Fernández Magallón, alías ‘Poncho la Quiringa’, con base en el municipio de Cotija de la Paz, Michoacán, afín al CJNG.

Información del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo refieren como líder del Cártel de los Reyes, también cercano a los Cárteles Unidos; esta alianza ha sido designada por el Departamento de Estado estadounidense como Organización Terrorista Extranjera, y ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura del cabecilla delictivo.