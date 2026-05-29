Violencia ‘paraliza’ Cotija, Michocán: Narcobloqueos y suspensión de clases tras enfrentamiento armado

Imagen ilustrativa- Este jueves, en Cotija, Michoacán se registraron enfrentamientos armados y la suspensión de las actividades en la región. ( FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO)

La madrugada en la región limítrofe entre Michoacán y Jalisco transcurrió entre ráfagas de armas largas, carreteras cerradas y vehículos incendiados.

En el municipio de Cotija,Michoacán células criminales rivales protagonizaron una serie de enfrentamientos armados que derivaron en una movilización de fuerzas federales y estatales, así como en la suspensión de actividades escolares.

Los hechos se registraron durante las primeras horas de este jueves sobre la carretera Los Reyes-Colima, particularmente en el tramo comprendido entre las comunidades de Los Montes y El Plan del Cerro, en el occidente michoacano.

Habitantes de la zona reportaron detonaciones de armas de alto poder y explosiones que, de acuerdo con testimonios recabados por autoridades de seguridad, estarían relacionadas con el uso de artefactos lanzados desde drones.

Como parte de las acciones para impedir el avance de corporaciones de seguridad, los grupos armados bloquearon distintos puntos carreteros mediante el robo de vehículos particulares y unidades de carga, que posteriormente fueron incendiados.

Los bloqueos se concentraron sobre la vialidad Cotija-Sahuayo, a la altura de las comunidades de El Paraíso y Rinconada. Además, en diversos accesos al municipio fueron esparcidos artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.

Suspenden clases y despliegan operativo conjunto

Ante el contexto de violencia, autoridades educativas determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio para resguardar a estudiantes, docentes y personal escolar. Habitantes de distintas localidades optaron por permanecer en sus domicilios mientras se desarrollaban los operativos de seguridad.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la situación fue atendida bajo un esquema de coordinación entre autoridades estatales y federales, debido a la cercanía de Cotija con el municipio jalisciense de Quitupan.

En el despliegue participaron elementos de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes realizaron patrullajes y labores para retirar vehículos atravesados e impedir nuevos bloqueos.

La administración estatal señaló que también se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado y autoridades de Jalisco para atender los hechos registrados en la zona fronteriza.

Reabren circulación en carreteras de Cotija tras varias horas

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Michoacán informó que la circulación fue restablecida sobre la carretera Hidalgo 441, a la altura de la localidad de El Molino, luego de las labores de retiro de obstáculos.

Hasta el cierre de la jornada, autoridades de seguridad no reportaron personas detenidas, civiles lesionados ni bajas entre elementos policiales.

Este episodio representa el segundo evento violento de gran magnitud registrado en Cotija en menos de una semana. El pasado 23 de mayo también se reportaron enfrentamientos armados y quema de vehículos de carga en distintos entronques carreteros del municipio.