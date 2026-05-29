Muere la hermana de Mónica Castañeda, conductora de ‘Ventaneando’: ‘Una irreparable pérdida’

Mónica Castañeda tiene hermanos mayores por parte de su padre Jorge; sin embargo, ha sido reservada sobre su relación. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Ventaneando, el programa de televisión dirigido por la periodista Pati Chapoy, informó que Norma, la hermana mayor de Mónica Castañeda —una de las conductoras del show—, falleció a los 61 años.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Norma Castañeda, hermana de nuestra querida compañera Mónica”, escribieron en redes sociales, donde enviaron sus condolencias a la conductora y a sus seres queridos.

“Les deseamos fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.⁣ Descanse en paz”, finalizaron. Hasta ahora, se desconocen las causas de muerte de Norma Castañeda.

La conductora de Ventaneando tampoco ha hablado públicamente sobre el tema, debido a que sus últimas publicaciones son de la noche de ayer, cuando compartió un video disfrutando de un concierto de Yuri.

¿Qué se sabe sobre los hermanos de Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda ha sido reservada al hablar sobre su familia. En una entrevista con Mónica Garza únicamente compartió que su papá, Jorge Castañeda, tuvo un primer matrimonio, del cual provienen sus hermanos mayores.

“Yo tengo medios hermanos, mi mamá era su segundo matrimonio. Sí, claro (que tengo relación con mis hermanos mayores)”, añadió en la conversación para el canal de YouTube de Mónica Garza.

Además, en otra charla con TVNotas explicó que el segundo matrimonio de Jorge fue con Pilar, relación de la cual nacieron Mónica Castañeda y su hermana María del Pilar, quien era dos años mayor.

La compañera de Pedro Sola ha compartido que ella y ‘Pili’, como llamaban de cariño a su hermana, tenían una muy buena relación, debido a que se llevaban pocos años de diferencia.

“Nosotras empezábamos a tener una relación de mucha complicidad, ya de adolescentes. Siempre nos llevamos bien, pero en esa etapa comenzamos a acercarnos más”, comentó con Mónica Garza.

No obstante, su hermana enfermó rápidamente: “en un principio, tuvo problemas en los riñones y por eso decían que había una insuficiencia renal. Le hacen una diálisis”, dijo, pero los síntomas empeoraron.

Sus papás optaron por enviar a Mónica con una de sus tías y solo permitían que visitara a su hermana semanalmente; sin embargo, María del Pilar falleció luego de un mes, debido a que padecía lupus.

Mónica recuerda que antes de darle la noticia solo le comentaron que iban a ver a ‘Pili’, pero sintió que algo no estaba bien cuando, en lugar de ir a la clínica, tomaron el camino hacia la casa de su abuela.

“Cuando llegué y vi bajar a una de mis tías, dije: ‘Esto no está bien’. Y me acuerdo muchísimo de la sensación del hormigueo en las manos”, comentó. Finalmente, le dieron la noticia del fallecimiento de su hermana.

Una situación dolorosa y complicada, pero de la cual aprendió algunas lecciones; la más valiosa, según detalló en la conversación, es decir ‘te quiero’ a las personas que están a su alrededor.

¿Quién es Mónica Castañeda, la conductora de ‘Ventaneando’?

Mónica Castañeda es una periodista originaria de la Ciudad de México, quien estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental; tras ello, realizó su servicio social en Canal Once.

Aunque comenzó en la fuente educativa y temas de política, al finalizar le dio un giro a su carrera para dedicarse a la cobertura de espectáculos en TV Azteca desde 1997, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Actualmente es conocida por su trabajo en Ventaneando, el programa de espectáculos donde tiene como compañeros a Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente.