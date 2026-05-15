‘Requerí unas puntadas’: Pedro Sola, conductor de ‘Ventaneando’, se rompió la ceja tras accidente

Pedro Sola tuvo un accidente que lo llevó al hospital. (Foto: Cuartoscuro/IG @tiopedrito)

Pedro Sola sufrió un accidente que lo llevó al hospital luego de que se provocara una herida en la ceja, la cual requirió tres puntadas.

El conductor de Ventaneando compartió una fotografía mientras estaba internado y a la espera de recibir atención médica.

“Me caí, no cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve un deporte de alto riesgo. Afortunadamente me siento bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”, escribió Pedro Sola en su cuenta de Instagram.

Pedro Sola terminó en el hospital tras una caída. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

¿Qué le pasó a Pedro Sola?

El economista egresado de la UNAM tuvo una caída mientras caminaba por calles de Polanco y, aunque se apoyó en el bastón, no fue suficiente para mantenerse de pie.

“Azotó cuan largo es, es que todas las mañanas Pedrito sale a caminar con su bastón, pero bueno, se cayó de frente, fue a dar al hospital, estuvo ahí un rato y ahora ya tuvo un fin de semana largo”, declaró Pati Chapoy en Ventaneando.

Pedro Sola amplió la información y explicó que la caída ocurrió debido al mal estado de las calles en la zona de Polanco.

“En la mañana paseaba como siempre, pero como las calles están llenas de baches, pues metí un pie en uno de ellos. El bastón me detuvo, pero me fui de cabeza y no me pegué tan fuerte, pero reboté y me pegué con los lentes, los cuales se me encajaron en la cara”, contó el ‘Tío Pedrito’.

Aunque tenía la herida abierta, el presentador deseaba asistir al programa de TV, aunque no lo hizo por petición de Pati Chapoy.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Sola?

De acuerdo con Pedro Sola, a pesar de torcerse el tobillo, no presentó ningún tipo de lesión muscular ni problemas en los huesos.

Sin embargo, a consecuencia de la herida abierta, le recetaron medicamentos e incluso un cirujano plástico lo visitó por si llegaba a requerir una reconstrucción facial.

“Me regresé a mi casa, pero estoy bien afortunadamente (...) la cara no se me hinchó, me mandaron antibióticos y más cosas. No me van a inyectar ni nada, el tobillo está bien, no me pasó nada, solo fue ahí en la cara”, explicó el conductor de Ventaneando.

Pedrito Sola agregó que recibió mensajes de preocupación de sus seguidores luego de subir una foto donde estaba en la camilla con una gasa ensangrentada.

“Se armó un mitote por la foto que compartí, la gente vive en las redes sociales, pero gracias por sus preocupaciones, a ustedes y a todo el público”.

Pedro Sola compartió una foto desde el hospital tras su caída. (Foto: Captura)

Pedro Sola tuvo accidente y reapareció con bastón

No es la primera vez que Pedro Sola termina en el hospital por una caída, pues en enero de 2025 reapareció en Ventaneando usando un bastón.

El presentador se resbaló mientras visitaba un centro comercial en el Estado de México y, por el golpe, se rompió un diente.

“El sábado me fui de bruces en un centro comercial, me rompí un diente, me rompí el labio, tengo un moretón en la costilla (...) Estoy bien, pero me duele mucho la rodilla para caminar por eso traigo mi bastón (...) No vengo chimuelo, solo traigo un diente que está astillado, pero ya hoy voy al dentista, pero mejor vamos a empezar con el programa”.