¿Por qué Pedro Sola, de ‘Ventaneando’, se opone a programas sociales como la Pensión del Bienestar?

Pedro Sola criticó en más de una ocasión los programas sociales como la Pensión del Bienestar. (Foto: Cuartoscuro)

Pedro Sola criticó los programas sociales, como la Pensión del Bienestar, con la cual no está de acuerdo por diferentes aspectos y la llamó “una limosna”.

Diferentes famosos parecen no estar de acuerdo con estos beneficios y apoyos económicos, como Laura Zapata, quien atacó a Carlos Bonavides por presumir que tiene la Pensión del Bienestar.

Pero el conductor de Ventaneando no se dirigió a una persona en especial, en cambio, lo hizo de manera más generalizada.

Pedro Sola se quejó de los programas sociales y del Gobierno

Existen famosos que cuentan con la Pensión del Bienestar, como Carlos Bonavides, o la mamá de Poncho de Nigris, pero otros están en total desacuerdo.

Ese es el caso de Pedro Sola, quien compartió múltiples mensajes en su cuenta de X para quejarse del Gobierno y de los apoyos económicos.

“Qué desgracia lo que ocurre con este gobierno, se les va el dinero con tanta limosna disfrazada de ‘beneficios sociales’, compartió en noviembre de 2024. También agregó: ”El gobierno paralizado presumiendo logros inexistentes y gastando lo poco que queda (de dinero) en obras inútiles. Triste situación“, escribió en un post distinto.

Pedro Sola estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

En otra ocasión se quejó de la Reforma del Infonavit con el cual informaron que se tomaría el ahorro de los trabajadores para utilizar el dinero como lo deseen: "Ya no les alcanza para tanta limosna y quieren sacar dinero de las piedras", escribió en X.

Otra crítica la realizó durante una emisión del programa Ventaneando, donde Pedro Sola se quejó del Gobierno mexicano junto a su compañera la conductora Pati Chapoy.

En esa ocasión, Pedro Sola, quien estudió Economía en la UNAM, aseguró que la Pensión del Bienestar es un “premio” para quienes no realizan ninguna actividad que él considere productiva.

“En este país desgraciadamente se premia la flojera, a los que no trabajan se les da dinero, a los ninis, se les fomenta la flojera".

Pedro Sola es pensionado por el ISSSTE, pero también se quejó de esta prestación social a la cual llamó “raquítica” y porque la pagaban a destiempo.

“Las pensiones de jubilados del ISSSTE como yo, les depositan la raquítica pensión los días 1 de cada mes, hoy fui al cajero y nada de depósito, hay ancianos que viven al día y no hay derecho a que les hagan esto. Espero y confío en que mañana ocurra”, compartió en X el 1 de enero de 2023.

Pedro Sola opinó acerca del problema de los productos chinos en México

Izazaga 89 es una dirección donde se ubica un inmueble que fue cerrado por la venta irregular de productos de origen chino calificados como “piratería”, en noviembre de 2024.

El cierre fue “presumido” por Marcelo Ebrard en X, post que recibió la respuesta del economista Pedro Sola.

"Creo yo que el problema de los productos de origen chino no está en los minoristas de “changarro”, empieza en la corrupción del sistema aduanero y los mayoristas que llenan contenedores enteros. Le dieron un palmadita al monstruo“.