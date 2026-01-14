‘Me conviene cobrarla’: Las veces que Carlos Bonavides defendió su Pensión del Bienestar

Carlos Bonavides defendió su Pensión del Bienestar ante críticas como la de Laura Zapata. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

Carlos Bonavides defendió su Pensión del Bienestar ante las recientes críticas de Laura Zapata, pero no es la primera vez que sale para asegurar que tramitar el programa social fue una buena decisión.

El actor conocido por su papel como Huicho Domínguez anteriormente ‘presumió’ que tenía la Pensión del Bienestar otorgada por el Gobierno de México.

Bonavides se mantuvo firmemente en que representa un apoyo para él, especialmente en los momentos donde no tuvo tanto trabajo actoral o como comediante, porque nadie le da "6 mil pesos“ y le ”conviene cobrarla“.

Carlos Bonavides defendió la Pensión del Bienestar en más de una ocasión. (Foto: Cuartosucuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Carlos Bonavides ante las críticas a su Pensión del Bienestar?

Carlos Bonavides primeramente compartió un video en su perfil de TikTok donde agradeció por la implementación de la Pensión del Bienestar y por estar inscrito en el programa social.

“Señoras y señores, estoy en el Banco del Bienestar, vine a cobrar la ayuda que me da Morena“, y posteriormente a esta declaración pidió no quejarse de la cantidad establecida que se otorga.

“Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más, les pido, no critiquen", además aprovechó para criticar el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo: “Ahora Zedillo viene de hablador, que quitó ministros y vendió los ferrocarriles, ¿cuándo nos dio 5 centavos?“, mencionó en el video publicado en 2024.

La polémica más reciente surgió cuando Laura Zapata lo atacó cuando le preguntaron acerca de la decisión de Bonavides por inscribirse a este beneficio.

"Pobrecito (Carlos Bonavides) le dan lana, cuando la gente tiene hambre, pues ni modo, se calla y ya no dice nada“, declaró la actriz en un video que se difundió en X donde es entrevistada durante una de las marchas de la Generación Z.

Laura Zapata llamó 'hambreado' a Carlos Bonavides. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Qué respondió Carlos Bonavides ante las críticas de Laura Zapata?

El pasado 9 de enero de 2026, Carlos Bonavides fue entrevistado acerca de los ataques de Laura Zapata en su contra, charla compartida en el programa De Primera Mano.

El actor de La Fea Más Bella aseguró que no está molesto por las declaraciones de la actriz e incluso compartió una anécdota de ella.

“Laura Zapata es como mi hermana, yo la quiero mucho, porque nuestra juventud la vivimos en un multifamiliar, conocí mucho a su abuelita, éramos un grupo maravilloso en el segundo A, siempre la he querido, no me molesta, al contrario, le mando un abrazo y un beso, yo conozco su carácter, es una bellísima persona”.

Además, ‘Huicho Dominguez’ aseguró que los comentarios de la integrante de Secretos de Villanas derivaron de un contexto actual en la política y sociedad de México.

“Me entero de la circunstancia, pero son cosas actuales (...) Las ideas de Laura son ideas políticas, anacrónicas, antiguas, que no le hicieron nada bien al país, no por tener ideas políticas distintas, vamos a quebrar una respuesta, yo te quiero y te admiro, pero a mí me conviene cobrar mi Pensión del Bienestar”.