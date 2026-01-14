Andrea Legarreta confirma una nueva relación: ‘Es más que evidente, hemos sido amigos muchos años’

Andrea Legarreta confirmó que está en una relación luego de meses de rumores que la vinculaban a Luis Carlos Origel, coach firness y sobrino del presentador ‘Pepillo’ Origel.

La conductora del programa Hoy fue cuestionada en un breve encuentro con medios con quién estaba saliendo y, aunque evitó decir el nombre mencionó entre risas: “Como dicen: ‘lo que se ve no se juzga’, es más que evidente”.

Así comenzó la nueva relación de Andrea Legarreta

La expareja de Erik Rubín explicó a Televisa Espectáculos que su nueva relación surgió a partir de una amistad sólida que se extendió durante varios años y que, con el tiempo, tomó un rumbo distinto: “Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”.

Andrea Legarreta comenzó una nueva relación. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

En la misma conversación, ella detalló las cualidades que la llevaron a verlo desde una nueva perspectiva: “Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos”.

Legarreta reconoció que el cambio en la relación no fue algo planeado: “De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz. Estoy muy feliz (...) No me animaba (…) No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza. De pronto, bueno, pues la vida te sorprende y estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada".

En su mensaje, agregó una reflexión sobre la forma en la que experimenta esta nueva etapa: “Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce”.

En febrero de 2023, la conductora anunció su separación de Erik Rubín, con quien estuvo casada durante más de dos décadas y con quien tuvo a sus hijas Mía y Nina.

Ambos llevan una buena relación, incluso cuando murió la mamá de Erik Rubín, Legarreta lo apoyó.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tuvieron dos hijas. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Los rumores de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzaron en octubre, tras una boda

Las versiones sobre una relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel empezaron en octubre del año pasado, cuando él la acompañó a la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de las amigas cercanas de la conductora.

La ceremonia se celebró en el pueblo mágico de Tepoztlán, donde Legarreta asistió acompañada de Origel, con quien ya había sido vista en ocasiones previas. A partir de ese momento, las apariciones públicas conjuntas comenzaron a llamar la atención, tanto en eventos sociales como en espacios laborales.

En los meses siguientes, ambos fueron vistos juntos en espectáculos musicales, como conciertos de Alejandro Fernández y Bad Bunny, lo que incrementó las especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos había hecho declaraciones directas sobre el tema.

La aparición de Luis Carlos Origel en ‘Hoy’ que avivó las versiones

Uno de los momentos que incrementó la atención mediática ocurrió durante la emisión del programa Hoy del martes 13 de enero, cuando Luis Carlos Origel participó como invitado en una dinámica del matutino. Él hizo equipo con Andrea Legarreta, junto con Galilea Montijo y Martha Figueroa.

Aunque el equipo perdió la dinámica, al final Galilea Montijo señaló a Legarreta y gritó “ella ya ganó”, frase que fue coreada por otros conductores. Posteriormente, Raúl Araiza colocó un objeto en las manos de ambos y se le escuchó hacer una referencia al “amor” y ambos se abrazaron.

Legarreta también compartió una publicación en Instagram donde etiquetó a Luis Carlos Origel: un poema cuyo contenido alude a la experiencia de encontrar a una persona especial.

Andrea Legarreta etiquetó a Luis Carlos Origel en un poema publicado en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién es Luis Carlos Origel?

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness que ronda los 40 años de edad. Inició su trayectoria profesional en el fútbol antes de dedicarse por completo al acondicionamiento físico y al bienestar integral. Es sobrino del periodista de espectáculos Juan José Origel y ha participado como colaborador en el programa Hoy, además de otros espacios de Televisa.

En una entrevista con Men’s Health Latino, Origel explicó cómo encontró su vocación tras dejar el fútbol profesional: “Después de mi etapa en el fútbol, fue cuando empecé a dar clases. Vi mi vocación ahí, un propósito de vida”. Además de su faceta como entrenador, ha desarrollado una presencia constante en medios y plataformas digitales enfocadas en el fitness.

Origel y Legarreta se conocen desde hace casi una década, cuando él comenzó a colaborar en Hoy y también participó en proyectos vinculados a Commando, la cadena de gimnasios que Andrea Legarreta fundó junto con Erik Rubín, su entonces esposo.