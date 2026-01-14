Arrestan a Kiefer Sutherland, actor de ‘24’ y ganador del Emmy, por agredir a un conductor de aplicación

Kiefer Sutherland, hijo de Donald Sutherland y ganador del premio Emmy, fue arrestado en Los Angeles, California, Estados Unidos por presuntamente agredir a un conductor de servicio de una aplicación.

Las autoridades confirmaron a The Hollywood Reporter (THR) que atendieron un reporte por una presunta agresión a un conductor que lo transportaba compartido en las inmediaciones de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue. El incidente ocurrió alrededor de las 00:15 horas del lunes, tiempo local, en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Los Ángeles, el sospechoso solicitó y abordó un vehículo de transporte por aplicación, atacó al conductor y emitió amenazas directas en su contra. La corporación policial precisó que ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones físicas.

Posteriormente, las autoridades identificaron al hijo de Shirley Douglas, como el presunto responsable y procedieron a su detención en el lugar de los hechos. El arresto se efectuó por el delito de amenazas criminales, tipificado como una violación al Código Penal del estado de California.

El Departamento de Policía señaló que el caso continúa bajo investigación para esclarecer por completo lo ocurrido. Según reportó NBC News, el actor obtuvo su libertad tras cubrir una fianza de 50 mil dólares (aproximadamente $890,000 MXN). La primera audiencia judicial relacionada con este proceso quedó programada para el próximo lunes 2 de febrero.

Kiefer Sutherland es un actor canadiense que participó en la serie '24'. (Foto: EFE)

¿Qué problemas legales tuvo Kiefer Sutherland?

Kiefer Sutherland es un actor que tiene antecedentes de problemas con la ley, no solo su reciente arresto por agresión a un conductor.

El protagonista de la serie 24 ya fue detenido por la policía por conducir en estado de ebriedad en 2004 y 2007. En la segunda ocasión pasó alrededor de 48 días en la cárcel como sentencia por el delito cometido, informó Los Angeles Times.

En 2009, el famoso fue acusado por agredir a una persona tras presuntamente darle un cabezazo a un asistente en un centro nocturno en Manhattan, lo que provocó una fractura en la nariz del implicado.

Su detención más reciente fue en 2020, cuando nuevamente fue señalado por conducir bajo los efectos del alcohol.

¿En qué programas salió Kiefer Sutherland?

Kiefer Sutherland, hijo Donald Sutherland (actor de Los Juegos del Hambre), es reconocido principalmente por su papel en la serie policial 24, donde interpretó a Jack Bauer, un agente antiterrorista que lucha contrarreloj para desmantelar y descubrir conspiraciones, así como salvar a Estados Unidos de las amenazas a su seguridad.

Sutherland ganó premios por su actuación como Jack en 24, incluidos dos premios Emmy y un Golden Globes en la categoría Mejor Actor en una serie de drama. La serie duró ocho temporadas, de 2001 a 2010.

También es ubicado por su personaje de Nelson en la película Línea Mortal, nominada al Premio Oscar en 1991.

Otros de los proyectos destacados del actor fueron:

Cuenta Conmigo (Stand by Me)

Los Muchachos Perdidos (The Lost Boys)

Mirrors

Melancolía (Melancholia)

Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo (Twin Peaks: Fire Walk with Me)

Flashback

Algunos Hombres Buenos (A Few Good Men)

Con información de EFE