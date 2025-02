Andrew Tate, ‘influencer de la misoginia’ detenido por agresión sexual, podrá volver a EU

Los fiscales rumanos permitieron que el influencer autodenominado “misógino” Andrew Tate y su hermano Tristan, que enfrentan cargos de violación y tráfico de personas, partieran hacia Estados Unidos tras la presión de la administración Trump.

La fiscalía de Bucarest dijo este jueves que alivió las restricciones de viaje que se impusieron contra la pareja en 2022. Los hermanos Tate deben regresar a Rumanía cuando sean citados para la investigación y podrían enfrentar un arresto si no cumplen, dijo su servicio de prensa.

Los dos hermanos aterrizaron en Florida, dijo un portavoz de la Associated Press, después de salir de Bucarest en avión privado el jueves por la mañana.

Rumania ha sido objeto de un mayor escrutinio por parte de la nueva administración estadounidense del presidente Donald Trump. Una decisión judicial de diciembre de anular las elecciones presidenciales se convirtió en el tema central del discurso del vicepresidente JD Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de este mes, cuando arremetió contra Europa por reprimir las voces de extrema derecha.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Emil Hurezeanu, dijo que el enviado de Trump, Richard Grenell, mencionó el interés del presidente estadounidense en el caso Tate durante una breve conversación al margen de la misma conferencia.

Pero el propio Trump negó cualquier implicación cuando se le preguntó sobre el regreso de los hermanos el jueves en la Casa Blanca.

“Simplemente no sé nada al respecto”, dijo Trump durante una reunión en la Oficina Oval con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Starmer dijo que era importante que se hiciera justicia en el caso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bucarest rechazó el jueves cualquier vínculo entre la liberación de los hermanos y la conversación de Hurezeanu con Grenell. “El ministro Hurezeanu no tuvo ninguna participación en la decisión de la fiscalía”, afirmó en respuesta a las preguntas de Bloomberg News.

Los hermanos Tate, que calificaron las investigaciones sobre ellos de abuso de poder por parte del “sistema globalista”, apoyaron abiertamente a Trump durante su campaña electoral.

El Financial Times informó anteriormente que Estados Unidos ha presionado a Rumania para que flexibilice las restricciones a los hermanos Tate, que tienen ciudadanía estadounidense y británica.

Ron DeSantis advierte que Andrew Tate no es bienvenido en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este jueves que el polémico ‘influencer’ Andrew Tate, acusado de violación en Rumanía, no es bienvenido en el estado, tras su llegada hoy a Estados Unidos procedente de ese país europeo.

El republicano señaló en una rueda de prensa que confía en que Pam Bondi, fiscal general de EU, y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), estén analizando la situación tras la llegada de Tate al aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

“No, Florida no es un lugar donde seas bienvenido. Si quieren rechazar su entrada a Estados Unidos, confío en que tanto Pam Bondi como Kristi Noem estarán analizando la situación”, expresó DeSantis.

“Sé que nuestro fiscal general (de Florida), James Booth Meyer, está evaluando qué recursos y jurisdicciones estatales podemos utilizar para abordar este asunto”, añadió, subrayando que no había sido informado previamente sobre la llegada de Tate.

Las declaraciones del republicano se produjeron horas después de que el polémico influencer británico-estadounidense y su hermano, Tristan Tate, aterrizaron a bordo de un avión privado procedente de Rumanía.

Los hermanos Tate habían enfrentado durante meses restricciones de viaje impuestas por las autoridades de ese país. Ambos están acusados de tráfico de personas en Rumanía y enfrentan cargos adicionales en el Reino Unido.

Hermanos Tate siguen bajo supervisión judicial en Rumanía

Andrew Tate también está acusado de violación en Rumanía. Aunque se les permitió viajar, la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo de ese país advirtió que los hermanos siguen bajo supervisión judicial y que cualquier incumplimiento de las restricciones podría derivar en sanciones más severas.

DeSantis expresó su malestar al afirmar que su administración no había sido notificada de la llegada de Tate. “No sé cómo se llegó a esto. No estuvimos involucrados, no fuimos informados. Me enteré a través de los medios de comunicación”, declaró el gobernador.

Andrew y Tristan Tate, junto con dos mujeres rumanas, están acusados de crear un grupo criminal organizado con el propósito de reclutar, alojar y explotar mujeres en Rumanía y otros países. Según las autoridades, habrían obligado a varias mujeres a producir contenido pornográfico, generando así importantes sumas de dinero.

El primer ministro de Rumanía, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, negó recientemente que su Gobierno haya recibido presiones de Estados Unidos para levantar las restricciones de viaje sobre los hermanos Tate.

El exkickboxeador e ‘influencer’ Andrew Tate cuenta con millones de seguidores en redes sociales, donde difunde mensajes y videos de carácter misógino y machista, especialmente dirigidos a un público joven masculino.

“La era Tate será libre. Trump es el presidente. Los viejos tiempos están de vuelta. Y serán mejores que nunca”, declaró Andrew Tate en una publicación reciente.

* Con información de EFE