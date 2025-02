Ricardo O’Farrill revela que mantiene contacto con Inés Gómez Mont: ‘Ojalá no me interrogue la Interpol’

El comediante Ricardo O’Farrill compartió que aún tiene comunicación con Inés Gómez Mont, la conductora de televisión que fue señalada por presunto enriquecimiento ilícito y de quien actualmente se desconoce su paradero.

Las recientes declaraciones del comediante, quien llegó a ser amigo del standupero Mauricio Nieto, llegan poco después de que Inés Gómez Mont ‘reapareciera’ tras la muerte de Daniel Bisogno, el conductor de Ventaneando.

Inés Gómez Mont tuvo una última aparición en TV con el programa 'Familias Frente al Fuego', en 2019. (Foto: Archivo) (Instagram @inesgomezmont)

Pues durante el homenaje que le hicieron a ‘El Muñeco’, Pati Chapoy compartió: “Inés Gómez Mont se reportó con nosotros”, sin brindar más detalles sobre el mensaje que la famosa brindó ante el fallecimiento de Daniel Bisogno.

¿Qué dijo Ricardo O´Farrill de Inés Gómez Mont?

Ricardo O’ Farrill, comediante que sufrió un brote maniaco en 2023, habló sobre su relación con Inés Gómez Mont durante su visita al pódcast Noches de Chicxs, ya que recordó la ocasión en la que llegó a ser parte del programa Deberían estar trabajando.

En este participó la conductora de televisión junto a Max Villegas y el comediante. A pesar de que duró poco tiempo al aire, los famosos hicieron una buena amistad e incluso Ricardo O’Farrill bromeó con la situación actual de Inés Gómez Mont.

“A Inés le dijeron: ‘tú tienes un programa de espectáculos, es un programa de espectáculos, no te rías de absolutamente nada’ y luego ‘desaparece’”, dijo el comediante.

El comediante aseguró que Inés Gómez Mont le llegó a escribir durante su brote psicótico. (Foto: Especial) (Nación321/Redes sociales)

Tras ello, fue que reveló que siguen en contacto: “Por cierto, de repente nos escribimos. Ojalá no me venga a interrogar la Interpol”, pues en 2021 la Fiscalía General de la República solicitó una ficha roja de búsqueda para localizar a Inés Gómez Mont.

El comediante también compartió que una de las ocasiones en las que Inés Gómez Mont se puso en contacto con él, fue cuando Ricardo O’Farrill tuvo una crisis a causa de un brote psicótico.

“Cuando andaba ‘wup’ me escribió: ‘mi Ricky, aquí estoy, llorando por ti’”, explicó Ricardo O’Farrill sin dar más detalles sobre su relación con la presentadora, quien llegó a trabajar en ¡Cuéntamelo Ya!

¿Por qué Inés Gómez Mont desapareció?

Las recientes menciones de Inés Gómez Mont han llamado la atención, debido a que desde el 2021 la presentadora de televisión se alejó de la vida pública y ha mantenido un bajo perfil.

Esto sucedió luego de que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Hugo Álvarez Puga fueran señalados por presuntamente haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraudes fiscales.

Previo a dejar su vida pública, la famosa compartió en sus redes sociales que las acusaciones en su contra eran por “haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y por pertenecer a la delincuencia organizada”.

La conductora de televisión había promovido un juicio de amparo en 2020. (Foto: Archivo) (Nación321/Especial)

Poco después indicó que se le había acusado de fraude fiscal y que se había iniciado un proceso legal en su contra; sin embargo, la famosa aseguró en diferentes ocasiones que es inocente.

“Jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo”, compartió.

A pesar de que Inés Gómez Mont se defendió de las acusaciones, desapareció en 2021 y hasta el momento se desconoce en donde se encuentra, por lo que incluso la Interpol emitió una ficha roja a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

La famosa desapareció desde hace 4 años. (Foto: Archivo) (Nación321/Especial)

Aunque en días recientes su nombre ha vuelto a la luz, esta no es la primera ocasión en la que la famosa ‘reaparece’, pues también lo hizo poco después de que sucedió el robo en la casa de Miguel Bosé.

Esto debido a que se llegó a rumorar que el inmueble le pertenecía a Inés Gómez Mont, por lo que ella se puso en contacto con Laura Flores, productora del programa De Primera Mano para negar este vínculo.