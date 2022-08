¿Quién es Mau Nieto, standupero acusado de abuso sexual?

El comediante Mau Nieto se encuentra en medio de la polémica luego de que la productora de standup Melissa Yamel recurriera a sus redes sociales para denunciarlo públicamente por abuso sexual ya que supuestamente mantuvieron relaciones sexuales sin consentimiento en el baño del Woko Comedu Club en 2018.

De acuerdo con la joven, todo ocurrió cuando ella se le acercó para felicitarlo por estrenar su especial en Netflix. “Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’. Para poder cog... contigo, respondió”.

Yamel asegura que por miedo se alejó de la comedia, pero ahora cuenta su historia como muestra de amor propio y para que otras mujeres no pasen por su misma situación, en donde fue culpada tras el acto.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

¿Quién es Mau Nieto?

Mauricio Nieto nació en Iztapalapa, pero creció en Coapa, según él mismo lo cuenta en su descripción en Instagram. Su carrera comenzó en 2012, pero su reconocimiento se dio gracias a diversas plataformas de televisión y streaming.

Nieto tuvo participaciones en especiales del canal Comedy Central e ingresó a TV Azteca como guionista, aunque luego se desempeñó como el conductor de El Hormiguero (2014). En Estados Unidos fue presentador de La Academia. Con Televisa conduce 100 Latinos Dijeron.

En 2018 estrenó su especial en la plataforma Netflix con Viviendo Sobrio... desde el bar, posteriormente salió de gira por diversos escenarios con su show Nunca me voy a casar. Asimismo, formó parte de la tercera temporada del reality de Amazon Prime LOL: Last One Laughing (2021).

Además del standup, Nieto, de 36 años, se ha interesado por la venta de vinos, por lo que es uno de los socios de la tienda Enzo Wines.