Ricardo O’Farrill dice qué medicamento detonó su brote maníaco

“Tengan mucho cuidado”, explicó el influencer y comediante Ricardo O’Farrill en relación con los factores por los que sufrió de un brote maníaco-depresivo.

Ricardo O’Farrill es un comediante y actor originario de la Ciudad de México que saltó a la fama en 2014 con diversos videos que publicó en la red social de Vine. Aparte de los diferentes espectáculos de comedia que realizó, también participó en producciones como Recuperando a mi ex (2018).

A finales de abril de este año, O’Farrill protagonizó varias polémicas después de que asistió a la boda del comediante Mau Nieto y publicó un video en el que acusó algunas personas de haberlo amenazado.

Ricardo O'Farrill reveló que le detectaron trastorno bipolar. (Instagram / @richieofarrill)

¿Qué le pasó a Ricardo O’Farrill?

Desde que publicó su video a finales de abril, Ricardo O’Farrill estuvo envuelto en una serie de controversias como: acusar a varios ‘standuperos’ por acciones como amenazarlo, raparse en un video en vivo, desaparecer y hasta ir a protestar a una clínica.

Tras las polémicas del comediante, el pasado 12 de julio, reveló en sus redes sociales que estaba recibiendo ayuda de un especialista que lo diagnosticó como bipolar.

Ricardo O'Farrill se ha involucrado en algunas polémicas referentes a su salud mental desde abril. (Instagram / @richieofarrill)

La noche de este 5 de noviembre, el canal de Yordi Rosado publicó una entrevista que le hizo a Ricardo O’Farrill en la que explicó algunas de las razones por las que sufrió de un brote maníaco-depresivo.

“Lo que me comentan que disparó mi brote maníaco-depresivo fue el uso de venlafaxina, que era un medicamento recetado por mi expsiquiatra”, explicó el comediante. De acuerdo con el sitio especializado de MedlinePlus, esta medicina se utiliza en ciertos casos para tratar la depresión.

La cuestión fue que, ni Ricardo o su expsiquiatara tenían conocimiento que este medicamento puede ser contraproducente en personas que padecen de bipolaridad y pueden tener un brote como el que sufrió el comediante:

“Todo bien con la venlafaxina, pero si eres bipolar y estás latente con un brote, la venlafaxina lo dispara, cosa que yo no sabía y mi pobre expsiquiatra tampoco”.

Ricardo O'Farrill es un comediante que se ha visto envuelto en diferentes polémicas. (Foto: Instagram / @richieofarrill / @raycontrerasr)

O’Farrill agrego que, además de los efectos del medicamento, se sumó una serie de otras sustancias y factores, lo que resultaron en que padeciera de un brote del cual asegura que estaba diciendo ciertas cosas sin sentido.

“Fue consumo de venlafaxina, consumo, aunque haya sido esporádico, de hongos, mariguana y justo esta depresión que llevaba yo cargando desde hace años. Fueron esos los factores que se sumaron y provocaron mi brote maníaco-depresivo”.

¿Por qué Ricardo O’Farrill se peleó con Daniel Sosa en la boda de Mau Nieto?

Una de las polémicas que llamó la atención de los seguidores de Ricardo O’Farrill fue la pelea que tuvo con Daniel Sosa, un comediante mexicano, en la boda de Mau Nieto.

“¿Pueden creer que Daniel Sosa me amenazó ayer de muerte, ayer en la boda de Mau?”, escribió O’Farrill en aquel entonces en su cuenta de X, red social antes conocida como Twitter.

En la entrevista con Yordi Rosado, O’Farrill dio más detalles sobre lo que sucedió en la boda de Mau Nieto con Sosa: “Yo provoqué a Daniel, no hubo golpes en ningún momento, somos comediantes, no sabemos pelear”.

Daniel Sosa es un comediante mexicano que fue a la boda de Mau Nieto. (Foto: Instagram / @danielsosafado)

Ricardo comentó que provocó a Sosa por algo que sucedió en un espectáculo de comedia previo a la celebración de la boda de Mau Nieto y la influencer Carla Fernández.

“Lo que sucedió es que días atrás, en una grabación de un show de ‘stand up’, Daniel no se había callado en todo el show. Yo estaba en la parte de atrás con mi mamá y mi hermana y se disgustaron”, aseguró O’Farrill por lo que en la boda se quejó con Sosa cuando lo fue a saludar:

“En la boda, Daniel me intenta saludar y me di la vuelta y le dije ‘la próxima vez que vayas a un show de stand up cállate que no me dejaste disfrutar ni a mí, a mi mamá y mi hermana’ y se encendió”.

El actor de Recuperando a mi ex aseguró que al principio no sucedió nada entre los dos comediantes hasta que Daniel Sosa se acercó a provocar a O’Farrill fue que comenzaron a discutir fuertemente en medio de la boda.

Ricardo O'Farrill recordó algunos eventos que ocurrieron en la boda de Mau Nieto. (Foto: Instagram / @richieofarrill)

“Pasó una segunda ocasión y me intento provocar, algo dijo no recuerdo... me pare y le dije ‘dime otra vez lo que me estabas diciendo’. Estábamos alterados en el momento y me dijo ‘dile a tu mamá que morgue’, como que me iba a matar o una cosa así”, explicó el comediante.

Puntualizó que, después de ese encuentro, O’Farrill tenía intenciones de presentar a su pareja a sus amigos e invitados a la ceremonia de matrimonio de Mau Nieto; sin embargo, el equipo de seguridad no lo dejó pasar y fue cuando inició la polémica.