PERFIL: ¿Quién es Daniel Sosa, comediante mexicano vinculado con Ricardo O’Farrill?

Daniel Sosa es un comediante originario de la Ciudad de México que formó parte de la lista de invitados de la boda de Mau Nieto y Carla Fernández.

El pasado 24 de abril, Ricardo O’Farrill acusó al comediante mexicano, en una transmisión en vivo, de haberlo amenazado de muerte durante un pleito en la boda de Mau Nieto:

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, yo estaba sobrio, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado... Nos separan se están llevando a Daniel... Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tú mañana, morgue’. Tengo testigos”, relató en el live.

Ambas personalidades consiguieron la fama tras aparecer en diferentes especiales de televisión de stand-up, un tipo de comedia en la que una persona prepara un monólogo.

Trayectoria de Daniel Sosa

Daniel Sosa es un creador de contenido que nació en 1993, comenzó su carrera artística haciendo videos en plataformas como Vine y Youtube.

En diferentes ocasiones, Daniel Sosa ha revelado la importancia que tiene la comedia en su vida. El mexicano estudió la carrera de comunicación en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), en donde se inscribió a diferentes cursos para hacer stand-up.

En una entrevista con Yordi Rosado, Daniel Sosa reveló que al salir de la universidad no tenía mucho éxito en sus espectáculos hasta que el productor René Franco lo invitó a formar parte de una presentación.

“René Franco me ve en un show de la Casa de los Comediantes y me dice ‘voy a tener un show en el Cuevón’... donde se presentaba ‘El Costeño’, ‘Polo Polo’”. El standupero explicó que en aquella presentación logró impresionar al productor.

“Me va increíble, me dice René: ‘te quiero invitar a Es de noche... y ya llegué a escribir’”, explica el mexicano que en aquel programa conoció a Yordi Rosado.

A partir de aquel momento, Daniel Sosa consiguió experiencia dentro del medio del entretenimiento. A la par de su incursión en el programa de René Franco, comenzó a publicar videos de comedia en los que desarrollo a uno de sus personajes más famosos: DJ Erwin.

Con aquel personaje tuvo la oportunidad de entrevistar a Eugenio Derbez, en forma de sátira, para el estreno de su cinta Cómo ser un latin lover (2017).

Daniel Sosa ha convivido con Eugenio Derbez en diferentes ocasiones. (Foto: Youtube / @DanielSosafado)

En 2017, estrenó en Netflix el especial de comedia llamado Daniel Sosa Sosafado con el logró viajar por México dando espectáculos de stand-up. Asimismo, participó en eventos como el Vive Latino del mismo año.

Daniel Sosa ha tenido espacios en eventos como el Vive Latino de 2017. (Foto: Facebook / @Daniel Sosa Stand Up)

También ha aparecido en el canal de Comedy Central en donde presentaba su monólogo que usualmente satiriza algunas de las experiencias que ha vivido. En 2018 fue uno de los participantes del programa LOL: Last One Laughing.

En la actualidad, el mexicano continúa con su carrera de comedia y utiliza sus redes sociales para exponer su trabajo.