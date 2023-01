Polo Polo: La historia de su cabellera y por qué dejó de usar bisoñé el comediante mexicano

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, ha fallecido a los 78 años de edad. El comediante mexicano tuvo una destacada carrera también como actor de teatro y televisión y como presentador en shows humorísticos.

Durante sus 50 años de carrera, Polo Polo brilló como comediante de chistes negros, de doble sentido y con albures. El ‘Pirruris’ fue uno de sus personajes más populares.

Polo Polo comenzó su carrera como comediante en bares y luego apareció en programas nocturnos de radio y televisión. Sin embargo, debido a sus chistes con connotaciones sexuales y a la censura en los años 80 y 90, fue relegado un poco.

La historia del peluquín de Polo Polo

Polo Polo solía aparecer, en sus últimos años, casi calvo, con unos discretos lentes y una blanca barba de candado. Sin embargo, algunos de sus seguidores seguramente lo recuerdan con una abundante cabellera en sus primeras dos décadas de carrera en los escenarios.

Polo Polo (FOTO: Cuartoscuro)

En una entrevista con Adela Micha, la periodista le mostró al comediante mexicano un DVD con una recopilación de sus mejores chistes y en la portada aparecía una foto de él con cabello. “¿Hace cuánto de esto? Tenías hasta pelo y todo...”, comentó ella.

Polo Polo respondió que esa foto era de hace muchos años y confesó que no era cabello natural, sino un bisoñé o peluquín que usó durante muchos años para cubrir su calvicie.

“El pelo no era mío. Bueno, sí era mío y todo, porque yo lo compré, pero me lo ponía y me lo quitaba. Sí, usaba bisoñé, pero no pasaba nada”, comentó el comediante a Adela Micha.

Polo Polo explicó que su peluquín era de muy buena calidad y por eso nadie notaba que su cabellera no era natural. Usó bisoñé durante 20 años hasta que la persona que los fabricaba falleció. El comediante recurrió a otras tiendas, pero los peluquínes no eran de la misma calidad y mejor decidió presentarse a sus shows como lo hizo durante sus últimos años.

Paul García, hijo del comediante originario de León Guanajuato, confirmó el fallecimiento de Polo Polo al programa Ventaneando este lunes 23 de enero; detalló que se trató de una muerte natural en su casa.