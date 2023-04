¿Qué pasó con Ricardo O’Farrill? Estos son los standuperos a los que acusó por amenazas y drogas

El influencer y standupero Ricardo O’Farrill realizó una transmisión en Instagram durante la madrugada de este 24 de abril, en la cual habló sobre amenazas que recibió, infidelidades y hasta personalidades del medio que han drogado a mujeres en fiestas.

El comediante de programas como Sigue la Risa acudió a la boda del comediante Mauricio Nieto, quien a mediados de 2022 fue acusado por abuso sexual a una mujer.

Durante el evento, O’Farrill señaló que fue humillado luego de que le negaron la entrada a la tornaboda y comenzó a discutir con varias personas a las que les exigió una disculpa, al no recibirla decidió grabar un video para hablar de los supuestos hábitos de varios standuperos.

¿De quiénes habló Ricardo O’Farrill?

Diego Zanassi y Alex Fernández

El comediante habló de sus compañeros en el programa Deportología, Diego Zanassi y Alex Fernández, a quienes llamó envidiosos y acusó de hablar mal de la gente.

Daniel Sosa

Ricardo acusó al comediante Daniel Sosa de haberlo amenazado de muerte en la boda de Mauricio Nieto, luego de haber discutido:

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar, afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho, yo estaba sobrio, entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinch… futbolista frustrado... Nos separan se están llevando a Daniel... Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tú mañana, morgue’. Tengo testigos”.

Asimismo, mencionó que va a demandar a Sosa por difamarlo y pedirá una orden de restricción para ponerse a salvo.

Mau Nieto

El influencer afirmó que hace tiempo Mau Nieto y Daniel Sosa drogaron a una mujer con MDMA, “se les hizo muy chistoso a esos dos”. Luego de que ella se puso muy mal, les dijo que iba a proceder legalmente.

También expuso una supuesta captura de pantalla donde Mauricio Nieto lo amenaza.

Ricardo O'Farrill afirma que recibió amenazas de muerte. (Foto: Instagram / @richieofarrill).

El comediante Ricardo O’Farril acusa a Daniel Sosa y a Mau Nieto de haber drogado a una mujer sin su consentimiento porque se les hizo divertido. pic.twitter.com/eM6bdzK6cw — Axl Fernando Chimal (@AxlChimal) April 24, 2023

Sofía Niño de Rivera

Ricardo O’Farrill señaló que considera a la actriz Sofía Niño de Rivera “deleznable” y prepotente. Según su relato, Zanassi le dijo que Niño de Rivera le había sido infiel a su actual esposo.

Isabel Fernández

La standupera Isabel Fernández también fue señalada por O’Farril por supuestamente haber sido infiel a su novia en dos ocasiones, una de las cuales fue un beso con la actriz Ludwika Paleta.

Galletas Ritz

Incluso, el comediante habló de la empresa de galletas Ritz, a la cual afirmó que demandará por incumplimiento de contrato.

Ricardo O’Farrill habla de su proceso de rehabilitación

Al final de su transmisión, el influencer dijo que ha acudido a una clínica de rehabilitación por problemas con alcohol.

Además, se escucha que sus familiares le dicen que Chumel Torres, Alex Fernández y otras personas se encuentran afuera de su casa para ver si se encontraba bien.

Esta mañana se fue a Nueva York y aseguró que se alejaría de redes sociales porque considera que hay demasiada pretensión.

No es la primera polémica en la que se ve involucrado O’Farrill, ya que en 2020 se difundieron videos en los que realizó un chiste relacionado con pedofilia.