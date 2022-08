Standup mexicano: Machismo, clasismo y abusos, el lado que no da risa de algunos comediantes

En los últimos años, el standup ha cobrado mucha fuerza en México; sin embargo, la forma de hacer comedia de algunos personajes no ha sido la más adecuada, pues incluyen chistes machistas, clasistas y hasta de temas delicados como la pedofilia.

Además, son cada vez más sonados los casos de abuso por parte de comediantes como ‘Mau’ Nieto, quien fue denunciado recientemente por una productora que reveló que había sufrido presunto abuso sexual en 2018.

Machismo y abusos dentro del stand up

Lamentablemente, el caso de Mau Nieto no es el único; otros standuperos conocidos también han estado en medio de la polémica luego de haber realizado algún ‘chiste’ o por el hecho de haber cometido abusos hacia otras personas. Algunos de esos casos son:

Mau Nieto: Denunciado por abuso

La productora de standup Melissa Yamel denunció públicamente a Mauricio ‘Mau’ Nieto por abuso sexual ya que presuntamente mantuvieron relaciones sexuales sin consentimiento en el baño del Woko Comedu Club en 2018, sitio que recientemente fue clausurado.

De acuerdo con la joven, todo ocurrió cuando ella se le acercó para felicitarlo por estrenar su especial en Netflix. “Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’. Para poder cog*r contigo, respondió”.

Yamel asegura que, tras este hecho, fue culpada de ‘casi arruinar la carrera’ del standupero, y recibió muchos comentarios negativos, por lo cual se alejó por un tiempo del medio.

Tío Rober: Denunciado por abuso

La usuaria de la plataforma TikTok Sofía Díaz señaló en marzo pasado al comediante Roberto Andrade, mejor conocido como ‘Tío Rober’, por abuso sexual en una reciente publicación, en la que aseguró que salieron en 2019, mientras ella tenía 19 años y él 39.

La joven relató que un día se negó a tener relaciones sexuales por no sentirse segura, a lo que Andrade se molestó con ella; finalmente, y por presión permitió que la tocara.

“Accedí porque se molestó bastante conmigo, yo le dije que no quería, pero él insistió, estaba muy molesto. Lo dejé que me tocara y él vio que comencé a llorar y se enojó. Me dijo que si me iba a poner en esa actitud que él no quería. Al final me dejó dormir”, apuntó la joven.

Sofía Niño de Rivera: Denuncia a periodista por abuso

En 2018 la standupera Sofía Niño de Rivera -que también ha estado involucrada en diversas polémicas por sus comentarios- acusó a Ricardo Rocha de acoso suscitado durante su participación en algunos programas del periodista.

“Ricardo Rocha me invitó a Animal Nocturno y a otro programa y se nota mi incomodidad en la entrevista. Ahí, Ricardo se acerca a mí un poquito de más y yo naturalmente me empezaba a alejar y de repente me agarraba el brazo, la espalda, entonces a mí me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era así él”, señaló durante una entrevista para CNN en Español.

De igual forma, comentó que en otras ocasiones volvió a ser invitada para alguno de sus programas, y que sus comentarios se enfocaban en su físico y no sobre su carrera, que era a lo que ella asistía. El periodista en su momento desmintió aquellos señalamientos.

Sofía Niño de Rivera: Críticas por racista

Aunado a la denuncia por acoso, Niño de Rivera ha estado bajo el ojo de la crítica por diferentes comentarios que ha hecho a lo largo de los años, considerados como racistas y clasistas.

Entre ellos, la vez que comentó que tenía un ‘sueldito’ -de forma peyorativa- de 30 mil pesos. En otra ocasión, dijo que ‘ser una mujer blanca, privilegiada y libre’ era muy difícil. Ambos comentarios los hizo durante entrevistas y, cuando recibió críticas, dijo: “yo pongo y que se ofenda quién quiera”.

Ricardo O’Farrill, criticas por chiste pedófilo

En 2020, comenzaron a difundirse algunos videos en redes sociales sobre una de las rutinas del standupero Ricardo O’Farrill, en las que realiza un chiste relacionado con pedofilia. El comentario de Ricardo fue el siguiente:

“Estaba viendo al niño brincar y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte -señala la entrepierna-. Me fijé en eso y se me empezó a parar… no, no es cierto’”, comentó O’Farrill. “Ese fue el último, se los juro. Ya en serio, me vine en el kleenex y lo aventé por la ventana’”, agregó.

Después, el comediante respondió a las múltiples críticas que recibió tras el ‘chiste’ que realizó, y se justificó: “Yo estoy bien porque confío en mi comedia y en que mi público la entiende. Saludos”, escribió en su cuenta de Twitter.