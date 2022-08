¿Quién es Dan Schneider, el productor de Nickelodeon acusado de abuso y acoso?

El pasado 9 de agosto, la exestrella juvenil Jennette McCurdy lanzó su libro I’m Glad My Mom Died -Me da gusto que mi mamá muriera en español-, en el que describe su experiencia trabajando para Nickelodeon, donde cuenta sufrió de una serie de abusos.

Aquel comportamiento abusivo venía de parte de una persona a la que Jennette llama en su libro ‘El Creador’; a pesar de que no dice su nombre, es un secreto a voces que se trata de Dan Schneider, productor de la empresa filial de Paramount Global.

Schneider produjo, entre otros programas, iCarly y Sam & Cat, mismos que protagonizó McCurdy entre 2007 y 2014. Lamentablemente, estos no son los únicos señalamientos de acoso y abuso por parte del productor a algunos actores y actrices de ‘Nick’, pues Dan tuvo una larga carrera por el canal.

¿Quién es Dan Schneider?

Dan Schneider es un productor y guionista originario de Memphis, Tennessee, que originalmente inició su carrera dentro del mundo del entretenimiento como actor en la década de los ochenta.

Participó en películas como Making the Grade, Better Off Dead, The Big Picture, Happy Together y Hot Resort. En televisión, fue parte de series como ABC Head of the Class; hacia los noventa, Home Free y Tonya y Nancy: La historia interna formaron parte de su trayectoria.

Hacia finales de los noventa ingresó a Nickelodeon para trabajar como escritor de sitcoms -comedias de situación- para público infantil y juvenil; ya cuando su carrera como productor empezó a ‘asentarse’ creó su propia empresa productora, llamada Schneider’s Bakery, con la que trabajó de la mano con ‘Nick’ por muchos años.

Entre los programas que produjo en su paso por el canal de televisión por paga, se encuentras series juveniles como:

Kenan & Kel (1996-2000)

(1996-2000) El show de Amanda (1998-2002)

(1998-2002) Drake & Josh (2004-2007)

(2004-2007) Zoey 101 (2005-2008)

(2005-2008) iCarly (2007-2012)

(2007-2012) Victorious (2010-2013)

(2010-2013) Sam & Cat (2013-2014)

En 2018, Nickelodeon anunció que terminaba relaciones laborales con el productor, que le dejó al canal algunas de sus series más exitosas.

Dan Schneider, el productor señalado de acoso

Aquel despido ocurrió cuando el movimiento #MeToo comenzaba a tomar cada vez más auge, pues el productor ya había sido señalado en más de una ocasión de acosar a los actores juveniles que aparecían en sus series, sobre todo a las chicas.

Uno de los primeros casos que se hicieron públicos fue el de la actriz Amanda Bynes, protagonista de El show de Amanda, quien a través de unos tuis compartió que fue abusada por Schneider; desafortunadamente, sus señalamientos no cobraron tanta relevancia en aquel entonces.

Hasta el momento, no ha habido ninguna denuncia penal contra el productor de 56 años, sin embargo, los señalamientos y el lenguaje corporal de algunas de las actrices cuando posaban a su lado, como Miranda Cosgrove o Ariana Grande, indicarían incomodidad.

Actualmente se desconoce si Schneider se encuentra trabajando en algún proyecto, pues no es muy asiduo de compartir su vida en redes sociales.