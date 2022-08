‘iCarly‘: ¿Qué pasó con los personajes principales de la serie de Nickelodeon?

iCarly de 2007 regresó a la pantalla chica con una nueva serie que busca seguir los pasos de los personajes principales; sin embargo, no todos los actores regresaron ma la producción.

La serie se transmitía en el canal de Nickelodeon hace un par de años, cuya historia narraba la vida de Carly, interpretada por Miranda Cosgrove.

Sus aventuras eran acompañadas por sus mejores amigos Sam (Jennette McCurdy) y Freddie (Nathan Kress) en una producción que duró 125 capítulos.

El éxito de iCarly fue tan grande para Nickelodeon que hubieron varios eventos en los que está y la serie de Victorious se vieron cara a cara. Tal es el caso de la serie que se derivo de ambas llamada Sam & Cat en 2013.

iCarly vio su regreso triunfal gracias a la plataforma de Paramount Plus con una serie de nombre homónimo que muestra la vida adulta de los personajes principales. A pesar de ello no todos los actores decidieron regresar, ya que no tuvieron la mejor experiencia dentro de las grabaciones hace 15 años.

¿Qué pasó con los actores de iCarly?

Te contamos lo que sucedió con el elenco de la serie después del éxito televisivo de 2007 que se transmitió en Nickelodeon.

Jennette McCurdy

El pasado 9 de agosto la actriz Jennette McCurdy publicó un libro titulado I’m Glad My Mom Died en donde expone las fuertes experiencias que vivió durante la producción de iCarly.

La actriz es una de las participantes del programa original que no quiso regresar en la secuela; la razón: su experiencia dentro del set de grabación no fue la mejor. Aquellos cinco años en los que participó en iCarly hicieron que la actriz resintiera su carrera y renunciará a la actuación.

En la publicación reveló que alguien bajo el nombre del ‘Creador‘ abusaba de ella durante las grabaciones de la serie. Mencionó que este individuo la acosaba y la forzaba a realizar acciones con las que ella no se sentía cómoda.

Dentro de su libro McCurdy no menciona el nombre de este individuo, pero se sabe que se trata del creador del show Dan Schneider. El llamado ‘creador‘ fue señalado de abusar verbalmente de los actores y compañeros por parte de un artículo del New York Times en 2021.

Asimismo, la autora dijo que ViacomCBS se encontraba investigando al creador y guionista de iCarly por conductas inapropiadas.

Miranda Cosgrove

La estrella del show siguió con su carrera de actuación después del éxito que protagonizó de 2007 hasta 2012.

Cosgrove empezó su trayectoria desde mucho antes de la concepción de iCarly, tuvo uno de sus exitosos debuts dentro de la icónica serie de 2004: Drake y Josh. Dentro de aquella producción interpretaba a Megan, la hermana menor que molestaba a los protagonistas.

A pesar de sus esfuerzos por permanecer en series de televisión, la actriz no ha obtenido el mismo éxito que con la serie de 2007. Sin embargo ha prestado su voz para uno de los personajes de las películas animadas de Mi Villano Favorito.

Nathan Kress

Desde que terminó el programa principal el actor no tuvo grandes proyectos, sin embargo eso no lo detuvo a seguir participando en cintas como Conquistando Brooklyn de 2017.

Una de las noticias que más conmocionó a los espectadores del programa fue cuando Kress anunció en 2017 que ya era padre, algo que marcó lo rápido que pasa el tiempo.

Jerry Trainor

Se trata de uno de los actores más grandes de la producción. Trainor interpretaba al hermano mayor Carly: Spencer Shay. Su personaje era uno de los pilares que sostenía la comedia de la serie, ya que era un adulto joven bastante torpe.

Después de haber actuado en la serie, y también haber participado en Drake y Josh, el actor dio su voz para el programa de Nickelodeon T.U.F.F Puppy en 2010.

Después participo en algunas cintas hasta que vio su regreso a los zaparos de Spencer con el reebot de iCarly en la plataforma de Paramount Plus.