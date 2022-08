Jennette McCurdy narró sus experiencias de abuso mientras trabajó en Nickelodeon

El próximo 9 de agosto, la exestrella de Nickelodeon, Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en iCarly, lanzará su libro I’m Glad My Mom Died -Me da gusto que mi mamá muriera en español-, en el que describe su experiencia trabajando para la compañía filial de Paramount Global.

Además de describir cómo le ofrecieron dinero para callar abusos que sufrió durante el tiempo en el que trabajó para la empresa, también reveló las actitudes abusivas por parte de un jefe al que se refiere como ‘El Creador’.

¿Cuáles fueron los abusos que recibió Jennette McCurdy en Nickelodeon?

Vanity Fair tuvo acceso a un extracto de la publicación de McCurdy, en la que comparte cómo ‘El Creador’ la incitó a consumir alcohol cuando tenía únicamente 18 años -es preciso recordar que en Estados Unidos la edad legal para comenzar a tomar es 21 años-.

Incitarla a beber alcohol

“Vamos, toma un sorbo”, le dice ‘El Creador’. “No, gracias”, responde la exactriz de ahora 30 años. “Vamos”. “Nunca antes había bebido alcohol. Y solo tengo 18 años. ¿No podría meterme en problemas?”. “Nadie está mirando, Jennette. Estás bien”, fue una de las conversaciones que describe la publicación.

Además, Jennette comparte que ‘El Creador’ -que presuntamente se trataría del productor del programa, Dan Schneider- constantemente comparaba al elenco de iCarly con el de Victorious, otro exitoso programa de Nickelodeon.

“Los chicos de Victorious se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de iCarly son tan sanos. Tenemos que darles a ustedes un poco de ventaja”, expresó la persona a la que describe la actriz de Sam & Cat, y recordó que comentó: “No sé si beber es lo que le da ventaja a una persona”.

McCurdy dijo que la bebida de ‘El Creador’ parecía “una especie de whisky mezclado con café y crema” y le dijo, nuevamente, que tomara ‘un sorbo’. “‘El Creador’ me pasa su vaso y tomo un sorbo. Lo odio”, recordó McCurdy; sin embargo, lo quiso hacer sentir bien diciéndole que sabía bien.

“Lo he hecho bien. Lo he complacido. Misión cumplida”.

Roces y tocamientos no solicitados

De igual forma recordó que, en otra ocasión, ‘El Creador’ la vio preocupada, por lo que le preguntó si se encontraba bien, a lo que ella respondió que sí.

“‘Bien, porque deberías estar bien’, dice suavemente. ‘Estás a punto de protagonizar tu propio programa de televisión, por Dios -refiriéndose a la serie Sam & Cat-. ¿Sabes cuántos niños matarían por esa oportunidad? Hasta el último de ellos’ Asiento con la cabeza. Se acerca y coloca su mano en mi rodilla. Me dan escalofríos”, se puede leer en uno de los fragmentos.

“‘Tienes frío’, dice, preocupado. No creo que sea por eso que se me puso la piel de gallina, pero estoy de acuerdo. Siempre es mejor estar de acuerdo con ‘El Creador’. ‘Toma, toma mi chaqueta’. Se quita el abrigo y me cubre con él. Me da palmaditas en los hombros y luego la palmadita se convierte en un masaje”, agrega McCurdy en su publicación.

De acuerdo con la actriz, ‘El Creador’ le preguntó qué era lo que le había preguntado mientras seguía haciéndole un masaje que ella no le pidió.

“Mis hombros tienen muchos nudos, pero no quiero que sea el Creador quien los elimine. Quiero decir algo, decirle que se detenga, pero tengo tanto miedo de ofenderlo. ‘Todos los niños matarían por una oportunidad como la que tienes. Tienes mucha suerte, Jennette’”, dijo aquel hombre mientras la seguía frotando.

I’m Glad My Mom Died saldrá a la venta el próximo 9 de agosto.