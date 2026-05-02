Sprint del Gran Premio de Miami 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a ‘Checo’ Pérez?

Tras la sprint, inicia la clasificación para la carrera del Gran Premio de Miami que se realiza el domingo 3 de mayo. (Foto: Cadillac F1 Team Press)

La Fórmula 1 retoma la actividad tras un parón inesperado y lo hace con uno de los fines de semana más dinámicos del calendario: el Gran Premio de Miami 2026, que incluye la segunda sprint de la temporada, una competencia que ya tiene protagonistas claros, con Lando Norris partiendo desde la pole position tras una vuelta sólida en la qualy sprint.

Detrás del piloto de McLaren aparece una de las grandes historias del año: Kimi Antonelli. El italiano no solo arrancará segundo, también llega como líder del campeonato de pilotos, en una temporada que ha sacudido la jerarquía habitual de la parrilla.

Para Sergio ‘Checo’ Pérez, el panorama es distinto. El mexicano tuvo una clasificación complicada y quedó relegado al fondo de la parrilla, por lo que la sprint representa una oportunidad clave para remontar posiciones y rescatar puntos en un fin de semana que promete condiciones cambiantes y mucha exigencia estratégica.

'Checo' Pérez compite este fin de semana el Gran Premio de Miami. (Foto: AP).

Sprint del GP de Miami HOY: ¿A qué hora ver la carrera corta?

La carrera sprint del Gran Premio de Miami 2026 se disputa este sábado en un formato que ha ganado relevancia dentro del calendario. Con solo 19 vueltas, la prueba reparte puntos a los ocho primeros y suele ofrecer acción desde la largada.

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Sábado 2 de mayo de 2026 Sede: Autódromo Internacional de Miami

Autódromo Internacional de Miami Hora: 10:00 horas (tiempo del centro de México)

La sprint no solo define parte del espectáculo del fin de semana, también puede marcar el rumbo de la clasificación general, especialmente en un campeonato que llega más apretado tras varias semanas sin actividad.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la sprint del GP de Miami 2026?

La actividad del Gran Premio de Miami se podrá seguir completamente en vivo a través de las plataformas oficiales que transmiten la Fórmula 1 en México.

Sky Sports F1

F1 TV

Además de la transmisión, en El Financiero Deportes tendremos un minuto a minuto con todos los detalles, desde la largada hasta la bandera a cuadros, con seguimiento especial a lo que haga ‘Checo’ Pérez.

¿Cómo quedó la parrilla de salida del GP de Miami 2026?

La qualy sprint dejó uno de los cierres más intensos de la temporada. Cuando parecía que McLaren firmaría el 1-2, Kimi Antonelli apareció en los segundos finales para meterse segundo y romper la dupla con Oscar Piastri.

Lando Norris no soltó la cima, mientras que Charles Leclerc perdió opciones al no cerrar una vuelta limpia. En contraste, ‘Checo’ Pérez quedó eliminado desde la SQ1. Así queda la parrilla para la sprint:

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Franco Colapinto (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Nico Hülkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Alex Albon (Williams)

Carlos Sainz (Williams)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Esteban Ocon (Haas)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Gran Premio de Miami 2026: ¿Cuándo es la clasificación para la carrera del domingo?

Horas después de la sprint, los equipos regresan a pista para disputar la clasificación que define la parrilla del Gran Premio del domingo. La gestión del desgaste y los ajustes serán clave tras la carrera corta.

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026

Sábado 2 de mayo de 2026 Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports F1 y F1 TV

La actividad culmina el domingo 3 de mayo con la carrera principal, pactada también a las 14:00 horas, en una prueba que podría verse condicionada por el clima, ante el pronóstico de tormentas eléctricas.

¿Cómo es el Autódromo Internacional de Miami?

El Autódromo Internacional de Miami se ha consolidado como uno de los circuitos más exigentes del calendario reciente. Con 5.412 kilómetros de longitud, combina características de trazado urbano con sectores de alta velocidad.

Cuenta con 19 curvas y tres rectas largas donde los monoplazas superan los 350 km/h. Este equilibrio entre velocidad punta y secciones técnicas obliga a encontrar una puesta a punto precisa.

Así es la pista del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: F1)

Uno de sus rasgos más distintivos es el cambio de elevación entre las curvas 13 y 16, donde el circuito se eleva sobre accesos y pasos a desnivel. A esto se suma una chicana en subida con salida en bajada que exige control total del auto.

Desde su debut en 2022, Miami ha ofrecido carreras intensas, con estrategias abiertas y márgenes de error mínimos, factores que podrían ser determinantes en una sprint donde cada posición cuenta.