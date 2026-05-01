Qualy sprint del Gran Premio de Miami 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en la clasificación?

Tras la qualy sprint, se disputa la carrera corta en el Autódromo Internacional de Miami el sábado 2 de mayo. (Foto: Shutterstock / Cadillac F1 Team Media)

Los fines de semana de Fórmula 1 regresan a lo grande —tras el parón por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita—. En el GP de Miami se disputará la segunda sprint de la temporada.

La carrera corta representa una oportunidad clave para que pilotos como George Russell (Mercedes) sumen puntos adicionales y recorten distancia en el campeonato de pilotos, actualmente liderado por el joven Kimi Antonelli (Mercedes).

Además, el Gran Premio de Miami marca un punto de inflexión en la temporada. Luego del accidente de Ollie Bearman (Haas) en el GP de Japón, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) introdujo cambios en el reglamento.

Las modificaciones —en especial la mayor potencia y menor recarga del ‘superclip’— se reflejarán desde la primera sesión competitiva del fin de semana: la qualy sprint del viernes.

La Fórmula 1 hace un parón obligado de más de un mes; regresan en el Gran Premio de Miami. (Cortesía X @F1)

Gran Premio de Miami 2026: ¿A qué hora ver la qualy sprint?

¡Buenas noticias! Al disputarse en el continente americano, no es necesario desvelarse. La clasificación para la sprint se lleva a cabo el viernes por la tarde.

Fecha: viernes 1 de mayo de 2026

viernes 1 de mayo de 2026 Hora: 14:30 (tiempo del centro de México)

La qualy sprint sustituye a la segunda sesión de prácticas libres y tiene una duración aproximada de 45 minutos. Es una buena oportunidad para que Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac continúen su proceso de adaptación tras su reciente llegada a la parrilla.

¿Dónde ver la qualy sprint del Gran Premio de Miami EN VIVO?

En México, existen varias opciones para seguir la actividad del fin de semana en vivo:

Sky Sports F1 (televisión de paga)

(televisión de paga) F1 TV (streaming oficial con suscripción)

Ambas plataformas ofrecen cobertura completa, con sesiones en directo, comentarios y análisis en tiempo real. Si no cuentas con acceso a estas opciones, puedes seguir el minuto a minuto a través del sitio de El Financiero Deportes.

¿Cuándo es la sprint del Gran Premio de Miami 2026?

Este fin de semana llega cargado de velocidad, ya que el sábado 2 de mayo tiene lugar la sprint, la cual está pactada a 19 vueltas. La carrera corta inicia a las 10:00 de la mañana (tiempo del centro de México).

Horas después, el mismo sábado 2 de mayo, tiene lugar la clasificación para la carrera del Gran Premio de Miami que se realiza el domingo. Aquí te dejamos todos los horarios del fin de semana.

Al igual que la sprint, todas las actividades del fin de semana se pueden ver a través de Sky Sports F1 y F1 TV.

¿Cómo es el Autódromo Internacional de Miami?

El circuito, ubicado alrededor del Hard Rock Stadium, combina elementos poco habituales en un trazado urbano: altas velocidades y exigencia técnica.

Con más de 5.4 kilómetros de longitud, cuenta con 19 curvas y tres rectas largas donde los monoplazas superan los 350 km/h, lo que lo posiciona como uno de los circuitos más rápidos del calendario reciente.

El factor diferencial está en el relieve. Entre las curvas 13 y 16 se presenta la principal variación de altura, con el trazado elevándose sobre accesos y pasos a desnivel, lo que genera inestabilidad en plena aceleración.

Así es la pista del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. (Foto: F1)

A esto se suma una chicana previa que exige máxima precisión: entrada en subida con cambio de rasante y salida en bajada, poniendo a prueba tanto la tracción como el control del monoplaza.

Desde su debut en 2022, el circuito ha ofrecido carreras exigentes a lo largo de 57 vueltas y más de 308 kilómetros, donde el equilibrio entre velocidad y consistencia es clave. El récord de vuelta en carrera lo ostenta Max Verstappen, con un tiempo de 1:29.708.