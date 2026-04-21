Piloto de F1 y 70 futbolistas estarían involucrados en red de prostitución en Milán: Esto sabemos del caso

Esto sabemos del caso de prostitución donde están implicados futbolistas y un piloto de F1 en Milán. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

Una red de tráfico y prostitución en Milán fue descubierta gracias a una investigación en la cual se reveló un presunto esquema que involucraría a empresarios, un piloto de la Fórmula 1 y alrededor de 70 futbolistas de la Serie A.

De acuerdo con información de las autoridades, el caso, coordinado por la fiscal adjunta Bruna Albertini y ejecutado por la Unidad de Policía Económica y Financiera, permitió reunir “una cantidad considerable de pruebas contra los sospechosos”, quienes habrían operado en conjunto con otros miembros de la organización.

Los servicios, que presuntamente fueron contratados por distintos futbolistas, jugadores de hockey y por el piloto de F1, se anunciaban en una página de redes sociales con el nombre Mae Luxury Concierge.

En las investigaciones se determinó la responsabilidad de un piloto de F1. (Foto: EFE/ Sebastiao Moreira)

¿Qué sabemos del caso de una red de prostitución que involucra a futbolistas y un piloto de F1?

La investigación involucró a una empresa dedicada a la promoción de eventos que ofrecía paquetes completos para clientes VIP. Estos incluían salidas a clubes nocturnos de alto nivel o encuentros privados en hoteles de lujo.

Según las autoridades, estos servicios eran ofrecidos a cambio de millones de euros. Aunque los nombres de los clientes han sido censurados en la orden judicial, se habla de al menos cincuenta personas involucradas, entre ellas deportistas profesionales y figuras públicas.

Las llamadas telefónicas monitoreadas revelan el tipo de solicitudes que recibía la organización. En una de ellas, se menciona la petición de un cliente relacionado con la F1 que buscaba una acompañante para una visita a la ciudad.

- Hay un amigo mío, piloto de Fórmula 1 que viene a Milán esta noche, quiere una chica

- Le enviaré a la brasileña

Son algunas de las conversaciones rastreadas por las autoridades, informó el medio local La Gazzetta Dello Sport.

La red habría comenzado sus actividades en 2019 y, de acuerdo con testimonios, operó durante la pandemia de Covid-19. Un testigo aseguró que “trabajaban casi todas las noches”, pese a las restricciones sanitarias vigentes en ese momento.

Durante una inspección realizada en abril de 2021 en una propiedad, las autoridades identificaron a 17 personas reunidas, según declaraciones, en una discoteca clandestina con acceso restringido, donde se organizaban eventos sociales de manera frecuente.

Futbolistas profesionales de la Seria A, liga italiana, están relacionados con la red de tráfico descubierta en Milán. (Foto: Freepik)

La investigación también detalla el rol de las mujeres vinculadas a la agencia. Muchas de ellas, algunas extranjeras, residían en el mismo inmueble desde donde operaba la empresa. De acuerdo con la acusación, eran invitadas a mantener relaciones con clientes a cambio de dinero, del cual un monto significativo quedaba en manos de los organizadores.

Uno de los testimonios menciona el caso de una mujer que habría recibido solo la mitad del pago acordado por sus servicios, mientras que el resto era retenido por los responsables de la red. Además, se señala que las trabajadoras debían cubrir gastos adicionales, como el alquiler de las habitaciones donde residían.

Asimismo, un testigo, en calidad de anómino, reveló que en una ocasión una de ellas quedó embarazada: "Solo mira las conversaciones, pero deben haber pasado unas tres semanas (...) no se lo digas a nadie, pero me acabo de hacer una prueba y estoy embarazada", compartió La Gazzetta Dello Sport.

Otro de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el uso de óxido nitroso, conocido como “droga de los globos”, durante las reuniones. Esta sustancia, genera efectos de euforia y no deja rastro, no está catalogada como dopante, lo que habría permitido su consumo sin consecuencias en pruebas antidopaje.

Detenciones y estructura de la organización

Las autoridades italianas identificaron como presuntos líderes de la red de explotación sexual a Emanuele Buttini y su socia Deborah Ronchi, quienes fueron puestos bajo arresto domiciliario junto a otros colaboradores. Ambos habrían utilizado la empresa Ma. De Milano, con sede en Cinisello Balsamo, como fachada para las actividades ilícitas.

Según la investigación, los implicados no solo coordinaban los eventos, sino que también gestionaban las relaciones con los locales, organizaban el traslado de las mujeres y administraban los ingresos generados por los servicios ofrecidos. Además, supervisaban directamente los pagos, incluido el dinero destinado a las trabajadoras,