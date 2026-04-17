‘Incurrió en conducta inapropiada’: Dan multa y labor social a Sergio Bueno tras ser expulsado por Katia Itzel

Sergio Bueno, entrenador mexicano de los ‘Cañoneros’ del Mazatlán, “incurrió en una conducta inapropiada” al ser expulsado por la árbitra que estará en el Mundial 2026, Katia Itzel García.

Como consecuencia, el experimentado técnico no solo se perdió el partido de la Jornada 15 de Liga MX de su equipo ante Gallos Blancos de Querétaro, sino que también fue multado y deberá realizar horas de labor social.

Comisión de género sanciona a Sergio Bueno con labor social

En un comunicado difundido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la Comisión de Diversidad y Género, con su símil en el ámbito disciplinario, expresaron que Bueno actuó de forma inapropiada ante la tarjeta roja que vio en la Jornada 14 del Clausura 2026.

De acuerdo con el documento, el entrenador es acusado por “incumplir los protocolos y reglamentos vigentes”, razón por la que fue sancionado.

Sergio Bueno vio la tarjeta roja sacada porfue expulsado Katia Itzel García al final del Pumas vs. Mazatlán. Con los ‘Cañoneros’ cayendo 3-1 en la cancha del Olímpico Universitario y los 3 minutos de añadido cumplidos, la árbitra pitó el final del encuentro.

Keylor Navas, portero de Pumas, fue amonestado con tarjeta amarilla por la árbitra Katia Itzel García durante el partido. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

El entrenador se acercó a la silbante para solicitar una explicación sobre el final del juego cuando, aparentemente, su equipo tenía una oportunidad clara para hacer un gol. Tras un par de diálogos entre ambos, Bueno vio el cartón rojo.

“Las reglas de juego son muy claras, hay un apartado que dice que ningún entrenador puede acercarse en el medio tiempo o al finalizar el partido para desaprobar y reclamar una decisión arbitral, ese es el reglamento y es una causal de expulsión totalmente”, dijo Katia Itzel García en declaraciones recogidas por la cadena TUDN.

De acuerdo con García, las acciones de Bueno “no lo dejaron tener un diálogo real, rebasó esa línea del respeto", ante lo que aplicó “lo que el reglamento dice”.

Mediante redes sociales, circuló el testimonio de una fotógrafa presente en CU quien, aseguró, Bueno hizo supuestos comentarios sexistas mientras se dirigía hacia el vestidor. Katia Itzel dejó en claro que no atestiguó el comentario del entrenador pero dio fe de lo que se reportó en la publicación de X.

Katia Itzel pitará en el Mundial de 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

“No fui una testigo directa, pero creo fielmente en la persona que lo dijo porque es una persona con mucha ética para poder expresarlo”, concluyó la silbante.

Ante esto, la FMF dio a conocer que Bueno también fue multado económicamente y que deberá realizar “horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género”.

“Adicionalmente, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura”, agregaron.

Bueno podrá regresar al banquillo para el próximo partido de Mazatlán, cuando reciban al bicampeón de la Liga MX Toluca en la cancha del Estadio El Encanto, puesto que su suspensión corresponde a la medida regular tras ser expulsado.

El próximo torneo, Mazatlán se despide de la Liga MX, pues la franquicia pasará a manos de Emilio Escalante, dueño del Atlante, quien regresará a los ‘Potros de Hierro’ a primera división y se mudarán al Estadio Banorte.