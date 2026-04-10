¿Dónde ver la Jornada 14 de la Liga MX HOY? Horarios, canales y Clásico del Clausura 2026

La Liga MX disputa la jornada 14 del Clausura 2026 con Clásico Joven. (Fotos: IA Gemini / ligamx.net).

La Jornada 14 de la Liga MX se disputa del 10 al 12 de abril con partidos que inciden directamente en la parte alta de la tabla del torneo Clausura 2026. Equipos como Guadalajara, Cruz Azul, Toluca y Pachuca llegan en posiciones competitivas, mientras otros buscan consolidar su lugar rumbo a la fase final.

El contexto reciente dejó a Chivas Guadalajara como líder tras 13 fechas, luego de un dramático empate 2-2 con Pumas. Ahora, el duelo más llamativo es el Clásico Joven América vs. Cruz Azul en el regreso de las ‘Águilas’ al renovado Estadio Banorte.

¿Dónde ver la Jornada 14 de la Liga MX?

A continuación, el calendario completo con fecha, hora, sede y canal de transmisión para seguir la Liga MX en vivo:

América vs. Cruz Azul: El partido destacado de la Jornada 14

El Clásico Joven América vs. Cruz Azul se juega el sábado 11 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Banorte.

En la jornada previa, América empató 1-1 con Santos Laguna. En ese empate, Alexis Gutiérrez adelantó a las ‘Águilas’, pero el colombiano Cristian Dájome igualó el marcador. El resultado dejó al conjunto azulcrema en la sexta posición con 18 puntos.

Además, el equipo dirigido por Andre Jardine viene de un empate 0-0 ante Nashville en cuartos de final de la Concachampions. De regreso del partido en Estados Unidos, el avión de las ‘Águilas’ tuvo una falla mecánica y aterrizó de emergencia en Miami.

Mientras tanto Cruz Azul fue superado 2-1 por Pachuca y viene con los ánimos bajos tras la humillante goliza 3-0 por LAFC la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026. Pese a todo, ‘La Máquina’ se mantiene en el segundo lugar de la clasificación.

Tras empatar 0-0 con Nashville en la Concachampions, Club América ahora enfrenta el Clásico Joven. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Tigres vs. Chivas Guadalajara: Duelo con impacto en la cima

Otro de los partidos relevantes es el Tigres vs. Guadalajara, programado el sábado 11 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Universitario.

Guadalajara llega como líder del torneo con 31 puntos, tras sumar 10 victorias, un empate y dos derrotas.

En su partido anterior, el equipo dirigido por Gabriel Milito empató 2-2 con Pumas, con dos goles de Armando González, incluido un penal en el minuto 90+12. Tigres, en tanto, viene de caer 1-0 ante Tijuana.

Armando González le dio triunfo al Guadalajara, que lidera el Clausura luego de 13 jornadas. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Otros partidos relevantes de la Jornada 14

Pachuca, cuarto lugar con 25 puntos, recibe a Santos Laguna. El conjunto hidalguense venció a Cruz Azul con dos goles del brasileño Kenedy en la jornada anterior.

Atlas enfrentará a Monterrey en el Estadio Jalisco. En su compromiso previo, los Rojinegros fueron derrotados 2-0 por León, mientras que Monterrey cayó 2-1 ante Atlético de San Luis.

Para el domingo, Pumas UNAM recibe a Mazatlán tras haber empatado con Guadalajara, en un partido en el que tomó ventaja con un gol de Uriel Antuna y un autogol de José Castillo. Toluca, actual campeón, enfrentará a Atlético de San Luis luego de perder 1-0 ante Querétaro.

Así llega va tabla general del Clausura 2026 tras 13 jornadas

La clasificación llega ajustada a la Jornada 14. Guadalajara lidera con 31 puntos, seguido por Cruz Azul. Toluca se mantiene en la pelea, mientras Pachuca ocupa el cuarto puesto y Pumas cierra el grupo de los cinco primeros.

En el apartado individual, Armando González encabeza la tabla de goleadores con 12 anotaciones, seguido por Joao Pedro con 11. Ambos mantienen una disputa directa por el liderato ofensivo del torneo.

***No hay play-in en el Clausura 2026.

Con información de EFE