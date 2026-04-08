El vuelo del ‘Águila’: Así desviaron avión de Club América por aterrizaje de emergencia

Tras un desvío en el vuelo del América de regreso a México, aterrizaron en Miami (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Fight Aware, IA Gemini).

El Club América aterrizó de emergencia en Miami cuando regresaba a México tras su partido ante Nashville en la Concachampions. El avión de las ‘Águilas’ cambió su ruta en pleno vuelo luego de que se detectara una falla eléctrica. Este desvío quedó documentado por FlightAware.

El registro del vuelo identificado como BBQ8311, operado por Eastern Air Express, detalla el trayecto de la aeronave que transportaba al equipo azulcrema, que el próximo fin de semana enfrenta el Clásico Joven en el Banorte.

De acuerdo con la plataforma, el avión —un Boeing 737-400— despegó desde el Nashville International Airport durante la madrugada del 8 de abril con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, el recorrido no se completó como estaba previsto.

El sistema de rastreo muestra que la aeronave modificó su trayectoria original y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami tras poco más de dos horas de vuelo. El trayecto fue de aproximadamente mil 600 kilómetros, con una velocidad cercana a los 791 km/h y una altitud superior a los 10 mil metros.

La repetición del trayecto —marcado como “desviado” en la propia plataforma— permite observar el cambio de dirección en pleno vuelo. Tras atravesar Alabama e ingresar por el este de Mississippi con rumbo a Louisiana, la aeronave viró hacia Florida para concretar el aterrizaje en Miami.

Así es como se desvió el trayecto del vuelo del América, según Flight Aware (Foto: Captura de pantalla, .flightaware.com).

Club América confirma falla eléctrica y aterrizaje preventivo en Miami

El Club América explicó lo ocurrido mediante un comunicado oficial. La institución señaló que durante el traslado en un vuelo chárter se detectó una anomalía en los sistemas. “Fuimos informados que el sistema arrojaba una falla eléctrica”, indicó el club.

Ante este escenario, la tripulación priorizó la seguridad de los ocupantes y tomó la decisión de aterrizar de forma preventiva. “Como medida de precaución, la tripulación determinó descender en el Aeropuerto Internacional de Miami”, detalló el equipo.

El club también confirmó que no hubo afectaciones para los pasajeros. Jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo se encuentran en buen estado y permanecen de forma temporal en un hotel cercano mientras se organiza el traslado.

Tras el aterrizaje, la directiva gestionó un nuevo vuelo para completar el regreso a México. El plan contempla abordar otra aeronave con destino al AIFA, luego de descartar el uso del mismo avión tras la revisión técnica.

La institución precisó que el incidente no altera su agenda inmediata. “No afecta la planeación del equipo de cara a su próximo encuentro”, señaló.

Clásico Joven América vs Cruz Azul: fecha, sede y contexto en Liga MX

El siguiente compromiso del América se mantiene programado: el Clásico Joven ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, se disputará el 11 de abril en el Estadio Banorte.

El conjunto azulcrema llega ubicado en la sexta posición con 18 puntos, mientras que su rival se encuentra en el segundo lugar con 27 unidades.

América empató ante Nashville en Concachampions

Previo al incidente, el América disputó la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 frente a Nashville, en un partido que terminó sin goles.

El equipo estadounidense generó las opciones más claras en varios tramos del encuentro, con intervenciones de Cristian Espinoza, Hany Mukhtar y Sam Surridge. Con el paso de los minutos, el conjunto mexicano equilibró el desarrollo y también creó peligro.

El arquero local, Brian Schwake, evitó la ventaja visitante al detener remates de Álex Zendejas e Isaías Violante.

La serie se definirá en México. Un empate con goles favorece al equipo de la MLS por el criterio de visitante, mientras que una victoria clasifica directamente al América.

Las semifinales están programadas entre finales de abril y principios de mayo, y la final se disputará el 30 de mayo a partido único. El campeón obtendrá un lugar en el Mundial de Clubes y en la Copa Intercontinental de la FIFA.