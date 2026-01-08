¿Cuándo regresa el Club América para jugar en el Estadio Banorte? Esto sabemos

El Club América analiza su regreso al Estadio Banorte antes del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Club América).

Ante la remodelación del Estadio Azteca, las ‘Águilas’ del América se mudaron temporalmente al Estadio Ciudad de los Deportes; pero eventualmente regresarán al ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Cruz Azul, que se mudó al Cuauhtémoc para el Clausura 2026, y Atlante, que regresará a la Liga MX, tienen planeado ser ‘inquilinos’ en el renovado ‘Azteca’ tras el Mundial 2026 pero, ¿América regresaría antes?

¿Qué se sabe sobre el regreso del América al Estadio Banorte?

De acuerdo con información de Claro Sports, América vislumbra regresar al Estadio Banorte después de la reinauguración del inmueble con el partido sold out México vs. Portugal.

Según este informe, el retorno sería específicamente el 11 de abril para el Clásico Joven contra Cruz Azul, como parte de la Jornada 14 del Clausura 2026. De este modo, también podrían recibir a Toluca y Atlas en las fechas 15 y 17 respectivamente; además, un posible partido de cuartos de final en la Liguilla.

Advierten que la fecha clave es el 11 de mayo, en la que la FIFA toma el control del inmueble para los preparativos finales del Mundial de 2026 y regresarían al Cd. de los Deportes a jugar el resto de la Liguilla si es el caso.

Pero, según ESPN, esto no es una certeza para la directiva americanista. Y es que la esperanza de jugar cuando menos algunos partidos en el Banorte dependerá de las últimas obras en el ‘Azteca’.

“No es 100 por ciento seguro, depende de los tiempos de la remodelación del estadio”, citan a una fuente del club. “Sí está la posibilidad, pero no está cerrado”.

Y es que existe la posibilidad de que, tras el partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, quede inhabilitado: “Todavía no nos avisan nada de eso. Igual y lo cierran después del (partido) de Portugal”, explica otra fuente.

Es decir, en caso de que las obras mundialistas no concluyan al 100%, habría un periodo por 6 semanas más para terminar antes de que la FIFA se apodere el inmueble.

En caso de que se dé el escenario, cabe la posibilidad de un muy atractivo partido más para los azulcremas. Y es que América se podría cruzar ante el Inter Miami de Lionel Messi en abril como parte de los cuartos de final de la Concachampions, con la posibilidad de ver al astro argentino en el césped de Coapa tan sólo unos días después del ‘bicho’.

¿Cuáles son los próximos partidos en el Estadio Banorte?

Mientras se resuelve si el América jugará o no en el Banorte en el primer semestre de este año, el estadio tres veces mundialista ya tiene varios partidos agendados para los próximos meses:

México vs. Portugal | 28 de marzo | Amistoso | Reinauguración

México vs. Brasil (leyendas) | 18 de abril | Amistoso | Actividades previas al Mundial 2026

México vs. Sudáfrica | 11 de junio | Grupo A - Mundial 2026

Uzbekistán vs. Colombia | 17 de junio | Grupo K - Mundial 2026

| 17 de junio | Grupo K - Mundial 2026 Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. México | 24 de junio | Grupo A - Mundial 2026

| 24 de junio | Grupo A - Mundial 2026 Partido de dieciseisavos de final (lo jugaría México si queda primero del Grupo A) | 30 de junio | Mundial 2026

(lo jugaría México si queda primero del Grupo A) | 30 de junio | Mundial 2026 Partido de octavos de final (lo jugaría México si gana el anterior) | 5 de julio | Mundial 2026