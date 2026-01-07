Messi revela cuál es su bebida favorita ‘para que pegue rápido’: ¿El alcohol dulce emborracha más?

La bebida favorita de Lionel Messi se prepara con vino tinto y refresco de limón.

¿Eres de los que quiere enfiestar rápido? Entonces perteneces al team del futbolista Lionel Messi, quien recientemente reveló cuál es su bebida favorita y cómo la mezcla.

Aunque las fiestas de los futbolistas algunas veces terminan en polémica porque se les ‘pasan las copas’, en el caso de Messi, del Inter Miami, es más tranquilo a la hora de acudir a fiestas y reuniones.

La bebida favorita del astro argentino del futbol es muy popular en España, sobre todo durante los meses que hace más calor, y es muy fácil de preparar.

¿Cuál es la bebida alcohólica favorita de Messi?

En una entrevista con el programa argentino Nadie dice nada de Luzu TV, le preguntaron a Messi qué tipo de bebida alcohólica es su favorita cuando se le permite beber, pues al ser un futbolista de alto rendimiento, lo hace poco.

Sin pensarlo mucho, el futbolista del Inter Miami mencionó que le gusta mucho tomar vino, ya sea solo o acompañado en caso de querer ‘enfiestar’ más rápido.

“Me gusta el vino, tomo vino. Si no, la misma de siempre: vino y Sprite (refresco de lima-limón) para que pegue rápido y pase”, menciona ‘Lio’ entre risas, y agrega que se le apetece tomar esta combinación, sobre todo cuando hace calor.

Tinto de verano: la bebida favorita de Lionel Messi

Popularmente, a esta bebida preparada se le conoce como ‘tinto de verano’, y es muy popular en España, sobre todo en aquella época del año en la que el calor suele ser alto.

Se elabora con vino tinto (generalmente joven y afrutado, como un Tempranillo o Garnacha) y refresco de limón. Puede llevar rodajas de limón para acompañar y servirse con mucho hielo, para hacerla más refrescante.

Al prepararse con ese tipo de vino, es posible que el efecto del alcohol se presente más rápido, sobre todo porque el refresco de limón es muy dulce.

El vino tinto mezclado con refresco de limón se conoce como 'tinto de verano'. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué el alcohol con dulce te emborracha más?

Sentados frente a una piña colada o un vodka con refresco dulce, muchos consumidores notan que sienten la borrachera más rápido o intensa que con bebidas ‘secas’ o sin mezcladores.

Esto tiene que ver con cómo y cuánto alcohol llega al torrente sanguíneo, y no tanto con el azúcar en sí, y es clave para entender por qué ciertos cócteles parecen ‘pegar’ más rápido que una cerveza simple o un trago fuerte sin mezcladores.

¿Qué rol juega el azúcar en la absorción del alcohol?

Contrario a la creencia popular de que el azúcar aumenta directamente la embriaguez, no hay evidencia científica robusta que indique que el contenido de azúcar por sí solo acelere la intoxicación alcohólica.

Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos explica que el alcohol mezclado con bebidas sin azúcar o con edulcorantes artificiales se absorbe más rápidamente en la sangre, elevando los niveles de alcohol en aliento y sangre más que cuando se usa un mixer con azúcar.

Las bebidas alcohólicas dulces pueden crear un efecto de 'emborrachamiento' más rápido. (Fotoarte: El Financiero | Crédito AP/Shutterstock)

En Biology Insights explican que las bebidas dulces enmascaran el sabor del alcohol, lo que facilita beber más rápido o en mayor cantidad sin que la sensación alcohólica sea evidente. Esto puede llevar a una mayor ingesta de etanol en menos tiempo, y por ende, a una borrachera más rápida.

Además, los líquidos carbonatados también pueden acelerar el tránsito del alcohol hacia el intestino, intensificando la intoxicación.