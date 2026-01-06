Hamburguesa, carne asada y fruta: El verdadero menú de Nicolás Maduro en la cárcel de EU

Nicolás Maduro no comió arroz con salchichas en su primer día en la prisión de Estados Unidos. (Foto: Unsplash/ EFE)

¿Entonces no hubo arroz con salchichas? La imagen de la primera comida de Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) en Estados Unidos en la que aparecían ingredientes como pan y verduras al vapor es falsa.

Pues aunque es cierto que el menú de la también llamada “cárcel de los famosos” no es conocida por ofrecer la mejor experiencia culinaria, el centro de detención tiene una carta con platillos e ingredientes mucho más variada.

Desde avena caliente, fajitas de pollo y hasta lasaña con carne forman parte de los alimentos que se ofrecen en el Centro de Detención de Brooklyn en los desayunos y cena, los cuales tienen un solo objetivo: nutrir a los reclusos.

¿Cómo es el menú del Centro de Detención de Brooklyn, en donde está Maduro?

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn — en donde también han estado recluidos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Sean ‘Diddy’ Combs, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Rafael Caro Quintero— se rige por un menú clínico estatal.

Esto quiere decir que se sirven platos y porciones estandarizadas, muy cuidadas para satisfacer las necesidades nutricionales de los reclusos. Un menú que es diseñado por el Buró Federal de Prisiones para diferentes cárceles, entre ellas el MDC.

El Department of Corrections and Community Supervision explica que las cartas además pasan por la revisión de un nutricionista, dado que lo único que importa es que les brinden una alimentación balanceada.

Nicolás Maduro detenido en Caracas y trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

Con ingredientes que cubren los cereales, verduras y proteínas, los presos reciben alimentos 3 veces al día en horarios regulares todos los días, con un máximo de 14 horas entre la cena y el desayuno.

Además, el Department of Corrections and Community Supervision agrega que la decisión de servir brunch o comida especial en días festivos depende de cada prisión.

¿Qué come Nicolás Maduro en la cárcel de Estados Unidos?

El menú del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque estricto, brinda platillos variados para el desayuno, la comida y la cena, tal como muestra un documento de Buró Federal de Prisiones que data del 2024.

Para el desayuno se puede comer avena caliente, fruta y hasta gelatina de sabores, aunque el café no se sirve diario, ya que solo se puede beber de manera ocasional los fines de semana.

Menú de desayuno

Fruta

Avena caliente

Pastel de desayuno o pan Integral y mermelada

Paquetes de sustitutos de azúcar

Margarina

Leche descremada

Hojuelas de salvado

En otras ocasiones se llegó a servir hotcakes con miel, pan francés, mantequilla de maní y huevos revueltos, ya que los platillos llegan a variar, aunque se mantiene la calidad nutricional.

En el desayuno se suele ofrecer avena caliente y fruta a los presos. (Foto: Unsplash)

Para la comida y la cena se ofrecen diferentes combinaciones, puesto que incluso hay días en los cuales los presos pueden comer hamburguesas de frijol negro, fajitas de pollo, tacos y wrap de hummus.

Menú de comida y cena

Carne asada, al horno o estilo Salisbury

Albóndigas suecas o con pasta

Pastel de carne

Sloppy Joe (carne molida en salsa)

Pepper steak (carne con pimientos)

Bistec con queso (sub)

Tacos de res, pollo o ‘taco salad’ (ensalada)

Nachos de res

Salchicha italiana de cerdo

Cerdo BBQ

Pollo frito

Pechuga de pollo empanizada

Hamburguesa de frijol negro

Chili de tres frijoles o vegetariano

Frijoles negros, pintos, navy, kidney o baked

Tacos de garbanzo

Wrap de hummus

Sándwich de pescado

Pavo al horno

Hot dogs

Pizza de queso

Lasaña con carne

Un documento del Gobierno de Estados Unidos también señala que a los presos se les deben dar al menos 15 minutos para que puedan comer, la única excepción es que un médico les haya prescrito que necesitan más tiempo para ingerir los alimentos.

Entre los platillos que se suelen servir en el Centro de Detención de Brooklyn está la lasaña y la pasta. (Foto: Unsplash)

Además, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn suele ofrecer alimentos distintos en momentos festivos del año, tal como en las fiestas decembrinas en las cuales han servido macarrones con queso y sándwiches de mantequilla de maní.

Atún, chocolate y snacks: ¿Qué comida venden en la ‘cárcel de los famosos’?

Antes de que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs recibiera su sentencia, el portal News Week compartió un documento de la Oficina Federal de Prisiones, en el cual se explica que los reclusos pueden comprar alimentos adicionales.

Estos van desde bebidas hasta snacks. En la lista se incluye chocolate caliente (sin azúcar), jamón, chili, atún, barras de chocolate, miel y hasta tortillas de harina. Los productos que se pueden comprar son:

Agua

Café sin cafeína

Chocolate caliente

Leche en polvo

Atún en salsa

Ajo en polvo

Queso jalapeño

Canela en polvo

Queso mozzarella

Chips Ahoy

Barras de chocolate

Dulces libres de azúcar

Aunque se puede acceder a esta tienda, hay restricciones, ya que solo se pueden gastar 160 dólares (2 mil 875.47 pesos) por compra.