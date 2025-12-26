¿'Diddy’ puede quedar libre? Abogados de Sean Combs piden liberación inmediata o reducción de condena

Los abogados de Sean 'Diddy' Combs piden la revisión de su con deja, pues la consideran injusta.

Los abogados del productor Sean ‘Diddy’ Combs presentaron una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York en la que solicitan su liberación inmediata, luego de ser condenado a 4 años y 2 meses de prisión por delitos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución.

La defensa del rapero y productor sostiene que la sentencia fue desproporcionada en relación con los cargos por los que se le declaró culpable.

Esta semana se presentó la apelación y plantea que, en caso de que el tribunal no conceda la excarcelación inmediata, se reduzca la pena impuesta.

Argumentan que el tribunal se apartó de los estándares habituales de condena para este tipo de delitos federales, y que el fallo final no reflejó con precisión las conclusiones alcanzadas por el jurado durante el juicio celebrado en Nueva York.

Sean ‘Diddy’ Combs recibió una sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, que está cumpliendo en Brooklyn. (Foto: EFE/ Unsplash)

Los argumentos de la defensa de ‘Diddy’ Combs para apelar

Según Variety, que tuvo acceso a la apelación de 84 páginas, la abogada Alexandra A. E. Shapiro sostiene que la sentencia de Diddy, de 50 meses, fue mayor de lo que correspondería conforme a la práctica judicial federal.

En el documento, la defensa señala que el juez Aran Subramanian “actuó como el decimotercer miembro del jurado”, al emitir conclusiones que, a su juicio, no fueron determinadas por los ciudadanos que integraron el jurado.

En el documento también se argumenta que, en casos similares, los acusados suelen recibir condenas inferiores a los 15 meses de prisión, incluso cuando existe coerción, un elemento que (según la defensa) el jurado no encontró probado en este proceso.

Los cargos por los que fue condenado y los delitos de los que lo absolvieron

Condenaron a Sean ‘Diddy’ Combs en julio por dos cargos federales de transporte con fines de prostitución. Al mismo tiempo, fue absuelto de los delitos más graves que enfrentaba, entre ellos conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, los cuales contemplaban sanciones significativamente mayores.

Los problemas legales de Sean ‘Diddy’ Combs comenzaron luego de que Cassie Ventura denunció al rapero por abuso físico y violación en 2023. (Foto: EFE/ Unsplash)

El veredicto del jurado fue determinante para descartar los cargos más severos, lo que, según los abogados de Combs, debió reflejarse en una condena menor, e insisten en que la sentencia final no respetó plenamente la distinción entre los delitos probados y aquellos de los que fue exonerado.

En la sentencia, el juez Subramanian afirmó que el comportamiento violento de Combs fue un factor relevante para determinar la duración de la pena.

El magistrado se dirigió directamente al productor durante la audiencia con un mensaje enfocado en la responsabilidad de sus actos como figura pública. “El mismo poder que usaste para lastimar a las mujeres puedes usarlo para ayudarlas”, expresó el juez.

El argumento de la Primera Enmienda en la apelación

Otro de los puntos incluidos en la apelación es el argumento de que ciertas interacciones sexuales consensuadas y la grabación de estos actos estarían protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La defensa del productor estadounidense en prisión señala que este aspecto no fue debidamente considerado durante el proceso judicial, y considera que la interpretación del tribunal inferior fue errónea.

Diddy Combs actualmente está en prisión. (Foto: Especial / AP).

Situación actual de Sean ‘Diddy’ Combs

Actualmente, Sean ‘Diddy’ Combs cumple su condena en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su fecha estimada de liberación está prevista para mayo de 2028, en caso de que la sentencia no sea modificada.

El tribunal federal de apelaciones debe analizar los argumentos presentados por la defensa de Sean Combs antes de emitir una resolución.

Con información de EFE