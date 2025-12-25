‘Veamos esta triste historia’: Muere Jorge Lozano Soriano, ‘genio’ detrás de ‘Mujer, casos de la vida real’

Poco más de un año después de que falleció Silvia Pinal, presentadora de Mujer, casos de la vida real, el productor detrás de esta icónica serie de televisión, Jorge Lozano Soriano, muere a los 89 años.

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, en la que compartieron además algunos datos relacionados con su fallecimiento.

"Con profundo pesar lamentamos comunicarles que el Sr. Jorge Lozano Soriano. Falleció hoy a las 00:50 de la madrugada. El velatorio se realizará a partir de las 15:00 horas en Gayosso", escribieron en un breve mensaje.

¿Qué le pasó a Jorge Lozano Soriano?

Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento del productor, conocido por programas de TV y telenovelas como Lazos de amor.

Tampoco se sabe si el escritor de telenovelas sufría alguna condición de salud o enfermedad que influyera en su muerte este 25 de diciembre.

¿Quién era Jorge Lozano Soriano?

Jorge Lozano Soriano fue un guionista y productor de televisión argentino cuya obra alcanzó notoriedad en la industria del entretenimiento en México y América Latina. Su trayectoria se caracterizó por la creación y escritura de formatos televisivos emblemáticos que consolidaron su legado en la pantalla chica.

Orígenes y primeros pasos en la televisión

Nacido en Santa Fe, Argentina, Jorge Lozano Soriano inició profesionalmente en su país natal, donde ganó reconocimiento por su trabajo en el programa Las 24 Horas, un formato televisivo que combinaba historias con presentaciones dramáticas.

El proyecto fue un parteaguas en su carrera inicial como escritor y productor, y contó con la participación de figuras destacadas de la escena artística argentina.

Llegada a México y consolidación profesional

El traslado de Lozano Soriano a México marcó un punto clave en su carrera. A mediados de la década de 1980, comenzó a escribir para telenovelas como Te Amo (1984) y Tiempo de Amar (1987), producidas por Televisa.

Su trabajo en estos proyectos fue el preámbulo a la creación de lo que sería su mayor aporte a la televisión, en el que intervino la icónica Silvia Pinal, con quien trabajó en proyectos televisivos previos.

‘Mujer, casos de la vida real’: formato icónico de la pantalla

El proyecto más reconocido de Jorge Lozano Soriano fue Mujer, casos de la vida real, un programa unitario transmitido por Televisa durante 22 años, desde 1985 hasta 2007.

Este espacio abordó en formato televisivo historias basadas en situaciones reales que vivían mujeres y familias, y contó durante gran parte de su recorrido con la conducción de la actriz Silvia Pinal.

El programa se caracterizó por explorar temas sociales complejos como violencia familiar, problemas de salud, temas de género y conflictos personales que en su momento no eran comunes en la programación tradicional de la TV.

La idea original nació como un espacio para ayudar a víctimas y sobrevivientes del Terremoto de 1985, pero su enfoque narrativo y cercano al televidente lo posicionaron como referente televisivo por más de dos décadas, además de convertirse en plataforma para nuevos talentos de la actuación nacidos en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Otras contribuciones y producciones

Además de Mujer, casos de la vida real, Jorge Lozano Soriano fue autor de varias telenovelas y proyectos que también trascendieron en la televisión mexicana. Entre sus trabajos como escritor se cuentan títulos como:

Mi pequeña Soledad (1990),

(1990), Bajo un mismo rostro (1995)

(1995) Lazos de amor (1995)

(1995) Mi destino eres tú (2000)

(2000) La esposa virgen (2005).

Asimismo, se desempeñó como productor ejecutivo en series como Bendita mentira (1996), El secreto de Alejandra (1997) y Marianela (1993).