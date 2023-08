El futuro de la industria del entretenimiento en México: IA y streaming

Estamos presenciando una de las huelgas más grandes en la industria del entretenimiento a nivel mundial. El SAG-AFTRA, el sindicato de profesionales del entretenimiento, ha iniciado un paro de labores. Una de las causas es la inteligencia artificial generativa, pero para entenderlo mejor, debemos comenzar desde el principio.

En los últimos años, la industria del entretenimiento ha experimentado un cambio radical. Pasamos de formatos de video, cable o televisión abierta al streaming, un método de visualización de películas a través de internet, siendo Netflix uno de los principales exponentes.

Inicialmente, los estudios no consideraban al streaming como una amenaza significativa, permitiendo que Netflix acumulara un vasto catálogo. Este catálogo permitió a Netflix capturar datos y desarrollar modelos de IA para entender los gustos y deseos de las audiencias. Sin embargo, esta subestimación del impacto del streaming llevó a los profesionales de la industria a ignorar el flujo de dinero que provenía de estos canales.

A medida que el streaming en Netflix crecía, los ingresos de actores y otros profesionales se vieron afectados. Estos ingresos, además del salario por hacer un programa, incluyen una parte de los ingresos por las retransmisiones. Al no considerar el modelo de streaming, nunca se solicitó una parte justa de este ingreso.

Al darse cuenta de la acumulación de datos por parte de Netflix, las empresas decidieron crear sus propios servicios de streaming, como HBO Max o Disney Plus. Retiraron su contenido de Netflix para enviarlo a sus propias plataformas, al mismo tiempo que invertían en contenido original, dando lugar a nuevas series como una nueva versión del Señor de los Anillos y la más reciente iteración de Game of Thrones, House of the Dragon.

Este cambio no solo afectó los ingresos de los profesionales de la industria, sino también a las casas productoras. Estas últimas no están viendo los ingresos esperados de sus plataformas de streaming y, con la reducción de suscriptores, se encuentran en una situación difícil.

Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Muchas productoras están evaluando el uso de IA generativa para tareas que van desde la creación de guiones hasta la recreación de artistas que ya no pueden actuar. Esto afecta negativamente tanto a escritores como a jóvenes artistas que buscan obtener papeles importantes.

Por lo tanto, se solicita que se restrinja el uso de la IA generativa para la creación de guiones y obras, para que los escritores puedan mantener sus trabajos. Sin embargo, es probable que estas herramientas se utilicen intensivamente en Hollywood, aumentando la demanda de ingenieros que sepan manejarlas.

En México, al no tener una industria tan fuerte, aún no vemos este tipo de demandas. Sin embargo, es probable que las grandes productoras estén evaluando el uso de estas herramientas. Es posible que Televisa, con su nueva plataforma de streaming Vix, esté considerando el uso de estas herramientas para reducir los costos de escritura, especialmente en telenovelas.

En conclusión, es probable que veamos un aumento en el uso de estas herramientas en la industria. El desafío será encontrar la mejor estrategia para enfrentar este cambio sin que los profesionales pierdan sus trabajos y su sustento.