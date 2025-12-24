Muere Pat Finn, actor de ‘Friends’, tras lucha con grave enfermedad: ‘Era un guerrero en toda la extensión’

El actor Patt Fin falleció el 22 de diciembre, tenía 60 años y era conocido por series como 'Friends' y 'The Middle'.

Hace dos años falleció el actor de Friends, Matthew Perry, y a días de Navidad, otro de sus colegas perdió la batalla: murió Pat Finn, actor y comediante con una trayectoria consolidada en series icónicas de las décadas recientes. Tenía 60 años.

De acuerdo con un comunicado difundido por su familia, Patrick Cassidy Finn murió el 22 de diciembre en su hogar, acompañado por su esposa Donna, sus tres hijos y los perros de la familia.

“Estamos seguros de que los queridos amigos de Pat y colegas leyendas de Chicago, Chris Farley, George Wendt y Mike Hagerty (conocido como Hags), le están reservando un asiento en el sofá para ver a sus amados Bears. La familia pide respeto a su privacidad en este momento”, escribieron en la carta publicada en las redes sociales del actor.

Reconocido por el público por su participación en producciones como Friends, Seinfeld y The Middle, Finn construyó una carrera constante en la televisión, la comedia de improvisación y la docencia universitaria.

¿De qué murió Pat Finn? Así fue su batalla contra el cáncer

En 2022, Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Tras recibir tratamiento, logró entrar en remisión y retomó su vida cotidiana. Sin embargo, la familia confirmó que la enfermedad regresó y avanzó de forma agresiva.

El comunicado detalla que, pese al acceso al mejor tratamiento médico disponible, el cáncer hizo metástasis y dejó de ser susceptible de intervención terapéutica.

Finn falleció en su hogar, acompañado por su entorno familiar más cercano, dos días antes de que la muerte del actor estadounidense se hiciera pública.

¿Quién fue Pat Finn, actor de ‘Friends’?

Patrick Cassidy Finn fue un actor que creció en Wilmette, Illinois, y cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Marquette. Fue en ese entorno académico donde conoció a Donna Crowley Finn, quien se convertiría en su esposa, y donde también inició una relación cercana con Chris Farley, amistad que influyó de manera directa en su acercamiento profesional a la comedia.

Tras graduarse, Pat Finn desarrolló su formación artística en Chicago, particularmente en Second City, institución clave en la historia de la comedia estadounidense. Ahí estudió, actuó y realizó giras con la Second City Touring Company.

Posteriormente, Finn se estableció en Los Ángeles junto a su familia. Se consolidó como miembro fundador de la compañía de improvisación iO West, dentro del grupo Beer Shark Mice.

Trayectoria en televisión: de ‘Friends’ a ‘The Middle’

El primer papel relevante de Pat Finn en televisión fue en The George Wendt Show, donde interpretó al hermano del actor George Wendt.

A lo largo de su carrera, Finn acumuló participaciones recurrentes en series de TV reconocidas por el público y la crítica. Entre ellas se encuentran Murphy Brown, 3rd Rock from the Sun, Ed y My Boys. Uno de sus trabajos más prolongados fue el personaje de Bill Norwood en la comedia The Middle, emitida por ABC entre 2010 y 2018.

En el caso de Friends, Pat Finn interpretó al Dr. Roger, aparición que lo vinculó con una de las series más influyentes de la televisión contemporánea. También fue identificado por los seguidores de Seinfeld por su papel como Joe Mayo.

Más allá de la actuación: docencia e improvisación

Además de su trabajo frente a las cámaras, Finn desarrolló una carrera paralela como docente. Fue profesor adjunto de Improvisación para la Comunicación Estratégica en la Universidad de Colorado y también impartió clases en la Universidad de Marquette.

La enseñanza fue una faceta relevante de su vida profesional. Según el comunicado familiar sobre su fallecimiento, Pat Finn entrenó y asesoró a numerosos estudiantes durante años.

Este rol educativo se complementó con su actividad como mentor dentro de la comunidad de improvisación, particularmente en Los Ángeles y Chicago. Su enfoque se basaba en el principio del “sí, y…”, una metodología ampliamente utilizada en la comedia improvisada.