Brincos Dieras responde a alcalde tras veto en Cajeme: ‘Quería cuadro, a lo mejor se quiere reelegir’

Brincos Dieras respondió públicamente al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien anunció un veto indefinido contra sus presentaciones en el municipio al argumentar que su espectáculo promueve violencia de género.

En entrevista con Yadith Valdez en YouTube, el payaso Brincos Dieras afirmó que el supuesto veto se basa en una situación pasada y sugirió que el pronunciamiento del alcalde responde a intereses políticos.

“Eso fue hace dos años que fui… como que quería cuadro el alcalde, porque ya va de salida. A lo mejor se quiere reelegir”, expresó en la conversación.

El payaso también rechazó que exista un conflicto generalizado con autoridades municipales, al señalar que en la mayoría de los casos son los propios gobiernos locales quienes contratan sus espectáculos.

“En lo regular donde me presento son los municipios los que me contratan. Ellos pagan por llevar un espectáculo porque llevamos gente y eso genera trabajo”, explicó.

En ese contexto, subrayó que su presencia en plazas públicas suele traducirse en mayor actividad económica para los eventos locales. “Sonora, mi respeto a mi gente de Sonora. Los amo, los quiero”, expresó.

El posicionamiento del alcalde Lamarque Cano: ¿Por qué vetó a Brincos Dieras el alcalde?

El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció hace aproximadamente un mes un veto indefinido contra Brincos Dieras, lo que le impide presentarse en recintos y eventos públicos del municipio mientras continúe su administración.

De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, el contenido del espectáculo incluye dinámicas que, bajo su criterio, ridiculizan a las mujeres, además de promover apología del machismo y violencia de género mediante chistes y juegos interactivos con el público.

“En Cajeme tenemos tolerancia cero a cualquier manifestación que promueva la violencia contra las mujeres. Aquí no va a venir nunca más mientras yo sea presidente municipal”, señaló el alcalde durante una conferencia.

Brincos Dieras negó su presencia en desplome de avión en Toluca

Hace unas semanas, Brincos Dieras desmintió haber sido una de las víctimas en la caída de una avioneta en Toluca, Estado de México, donde murieron 10 personas.

Luego de que circulara un video en redes sociales que atribuía la aeronave al comediante, el propio artista aclaró la situación mediante historias de Instagram.

“Estoy bien… por ahí anda rondando una noticia de que se desplomó un avión en Toluca y andan diciendo que era el mío. No, el mío anda en el taller”, afirmó.

Explicó que su avioneta privada se encuentra en reparación desde hace más de un mes y que actualmente se traslada en vuelos comerciales.

Tras el accidente en el Estado de México, las autoridades ya identificaron a las 10 personas que fallecieron. (Foto: Cuartoscuro)

Así fue el día que Brincos Dieras se presentó ante personas armadas

En otra entrevista, Brincos Dieras admitió que durante aproximadamente un año ofreció espectáculos privados a grupos de personas armadas, experiencia que describió como tensa y riesgosa.

“Hubo un año donde cada semana era así… me daba miedo, pero me hablaban otra vez”, le dijo a la periodista Adela Micha.

Narró que, en una ocasión, uno de los asistentes sacó un arma para exigir que detuviera las bromas hacia otra persona: “Uno sacó una pistola para decirme que ya… ahí me gané su respeto”, relató.

El comediante señaló que dejó de acudir a ese tipo de presentaciones cuando las solicitudes cesaron de forma repentina y aseguró que no volvería a hacerlo.