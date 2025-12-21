Muere James Ransone, actor de ‘It: Capítulo 2′ y ‘The Wire’, a los 46 años

Murió el actor estadounidense James Ransone, recordado por su trabajo en producciones como la serie The Wire o la película It: Capítulo 2, a los 46 años, de acuerdo con información del portal TMZ.

De acuerdo con el reporte, las autoridades locales atendieron una llamada de emergencia a una residencia, donde se realizó el informe correspondiente, confirmaron su muerte y no se encontró evidencia de un acto delictivo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles participó en la investigación inicial y el caso quedó a cargo de la oficina forense.

¿De qué murió James Ransone, actor de ‘The Wire’?

Según el sitio web del forense del condado de Los Ángeles citado por medios especializados, la causa de muerte fue suicidio, información que fue confirmada de manera independiente por TMZ.

Además, explican que el deceso ocurrió el pasado viernes, según les precisaron las fuentes citadas del portal de espectáculos estadounidense.

La trayectoria de James Ransone en cine y televisión: ¿Quién fue el actor de ‘It: Capítulo 2′?

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, de acuerdo con IMDb, James Ransone inició su carrera a principios de la década de 2000 con pequeños papeles en televisión, en series como Ed y Third Watch, además de la película The American Astronaut (2001).

Sin embargo, su salto a la notoriedad en el medio llegó de la meno del la exitosa serie de televisión nominada a los Premios Emmy The Wire.

En la producción, interpretó a Ziggy Sobotka, un trabajador portuario y gánster, durante los 12 episodios de la segunda temporada. Su actuación fue ampliamente reconocida por la crítica y por seguidores de la serie, gracias a lo que se convirtió en uno de los personajes más queridos. Actualmente, la serie se puede ver mediante streaming por HBO Max.

Entre sus créditos más destacados también figuran apariciones en otras producciones como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice y la película Tangerine.

En cine también participó en la película de terror It: Capítulo 2, basada en la obra del autor Stephen King, y más recientemente en The Black Phone y The Black Phone 2, esta última estrenada a inicios de este año. Siniestro 2 es otra de sus películas destacadas en el cine de terror.

También en este 2025, apareció durante un capítulo de la segunda temporada de Poker Face, producción de drama y crimen que está disponible en México mediante el servicio de Universal+.

Entre otros trabajos de los últimos años formó parte de la película de terror V/H/S/85 (2023), Ligera Reparación (2021) o en el drama militar Seal Team.

En la película The Perfect Age of Rock ‘N Roll (2009), además de actual como el personaje ‘Chip Genson’, está acreditado como el intérprete de la canción ‘I Want Candy’ de la cinta.

James Ransone fue ganador del Film Independent Spirit Award, un reconocimiento otorgado por Film Independent a las producciones y actuaciones más destacadas del cine independiente, por la película Starlet.

En el ámbito personal, Ransone le sobrevive su esposa, Jamie McPhee, y su hijo, de acuerdo con información de Deadline.