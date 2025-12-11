Aislinn Derbez fue hospitalizada tras la muerte de su mamá: ‘Llevaba más de un año postergando la cirugía’

A poco menos de un mes de la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez; la hija de Eugenio Derbez retomó sus redes sociales para compartir cómo se encuentra mediante una serie de historias, en las cuales, además, reveló que tuvo una cirugía.

Aislinn Derbez confirmó el fallecimiento de la actriz de doblaje Gabriela Michel el pasado 24 de noviembre mediante sus redes sociales, en donde reveló que su mamá murió a causa de un infarto.

Luego de comunicar esta noticia, la famosa comentó que necesitaba espacio para afrontar lo que ocurrió: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”.

Desde entonces, la actriz de La Casa de las Flores se había mantenido alejada de las redes sociales; sin embargo, recientemente utilizó su cuenta de Instagram para hacer un balance del año y compartir lo que ha vivido desde entonces.

¿Qué le pasó a Aislinn Derbez?

La protagonista de Me vuelves loca explicó que en las últimas semanas ha enfrentado momentos muy duros: “se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en poco tiempo: una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico”, escribió.

Entre esas situaciones se encuentra la operación que tuvo que hacerse y que llevaba meses aplazando, debido a que le daba miedo, aunque no detalló por qué motivo fue hospitalizada y sometida a una cirugía.

“(Tuve) una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo… entre muchas otras cosas”, afirmó Aislinn Derbez.

Aislinn Derbez vivió un mes complicado desde la muerte de su mamá. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Todo lo que ha vivido la actriz ha sido para ella un ‘torbellino de esos que duelen’ y a pesar de lo complicado, Aislinn afirma que son momentos que la hicieron ‘crecer de manera exponencial’, en especial porque sus seres queridos la acompañan en todo momento.

“Ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida”, escribió la actriz en su publicación.

¿Cómo está Aislinn Derbez tras la cirugía que tuvo?

Luego de que Aislinn Derbez reveló que tuvo una cirugía, se generaron dudas sobre su estado de salud. Ante ello, Eugenio Derbez, el actor y padre de la famosa, explicó que ella se encuentra bien.

“Tenía una cirugía pendiente que ya la había postergado y estaba con un poco de miedo, pero está bien. Acabo de hablar con ella, está de buen ánimo”, comentó el protagonista de No se aceptan devoluciones en entrevista con Despierta América.

Eugenio Derbez explicó que Aislinn se encuentra de buen ánimo tras la operación y qe está rodeada de su familia. (Foto: Cuartoscuro/Édgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

El actor de La familia P. Luche también explicó que Aislinn está atravesando por momentos complicados, más allá de la muerte de Gabriela Michel y la cirugía que tuvo que hacerse, por lo cual, sus seres queridos están cerca de ella en todo momento.

“Ha sido un mes durísimo para ella, por muchas cosas que le habían pasado, además de la muerte de su mamá y de lo de su operación. Estamos muy cerca, estamos muy juntos y nada, la voy a ver, en Navidad”, agregó Eugenio en la entrevista.