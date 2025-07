‘Ningún afternoon’: La razón por la que Eugenio Derbez tiene prohibido hablar inglés en su casa

El comediante mexicano Eugenio Derbez no deja hablar en inglés en su residencia de Estados Unidos por una peculiar razón: la menor de sus hijos, Aitana.

En una entrevista para Ventaneando, Derbez lo dejó muy en claro: "Está prohibido hablar en en inglés en la casa“, en espera de que su hija se integre al idioma y a la cultura mexicana.

“Obviamente, la niña ve televisión en inglés, todas sus amigas (hablan) en inglés, juega en inglés; todo su mundo es en inglés, pero la obligamos a hablar en español”, expresa.

Esta política de la cultura hispana la lleva al extremo, incluso cuando quiere escuchar música en el automóvil: “Me dice, ‘ponme a Taylor Swift’; le digo, “no, señorita’. Y, además, se sabe todas las canciones de José José, de Yuri, le puse una de Daniela Romo el otro día. Sabe toda la cultura mexicana musical (...) y siempre le estoy contando historias de México y cosas que tienen que ver con la cultura mexicana”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tuvieron juntos a Aitana, la menor de las hijas de Eugenio Derbez. (Foto: Especial El Financiero)

Tras los rumores sobre la supuesto divorcio de Derbez con Alessandra Rosaldo, habló sobre la clave que considera para tener un matrimonio con 13 años de experiencia casado con la actriz.

“He aprendido que no se trata de llevarte bien todo el tiempo, eso es imposible. Se trata de saber pelear. Cuando sabes pelear con tu pareja, cuándo frenarte, qué cosas no decir, qué partes no pisar, ahí es cuando logras una relación duradera. Pero nunca así que digas que sabes el camino, yo creo que ninguna relación va por ahí”, expresa.

Eugenio Derbez pensó en retirarse

A sus 63 años, el actor Eugenio Derbez se mantiene activo y acaba de presentar la cuarta temporada de su serie ‘Acapulco’ para Apple TV; sin embargo, comparte que hace casi dos décadas pensó en que quería retirarse a los 45.

“Hace poquito me estaba acordando que tuve una crisis existencial, donde renuncié y dije, ‘ya no puedo más, ya no quiero’. Me entró un ataque de exceso de trabajo. Estaba haciendo teatro, televisión centro nocturno, 25 cosas a la vez; no podía más y como que troné”, recuerda.

Y aunque pasaron los años y continuó cosechando éxitos cada vez mayores, asegura que debe haber un equilibrio entre todo para poder ser feliz.

“Me he dado cuenta que los éxitos laborales no son la felicidad. El dinero te te saca de aprieto; pero te empieza a meter en otros muy diferentes y llega un momento en el que, si no encuentras ese balance, empiezas a perder equilibrio”, reflexiona.

Aislinn, Vadhir y José Eduardo son los hijos de Eugenio Derbez, además de la pequeña Aitana. (Instagram: @aislinndervez / @vadhird / @jose_eduardo92)

Y hablando de lo monetario, Derbez asegura que ya tiene hecho su testamento para evitar problemas entre Alessandra Rosaldo y sus cuatro hijos cuando muera; sin embargo, revela que suele hacerle cambios para dejar las cosas claras.

“Cada vez que lo reviso, siempre digo, ‘no, cómo que la regué aquí’. Me quedan dudas, porque tienes que pensar (...). Tienes que dejar muchos escenarios que son muy complicados, pero ya lo tengo todo arreglado, para que no anden saliendo en Ventaneando que ‘ya se pelearon por la herencia’; no, espero que no sea mi caso”, dijo con humor el comediante.