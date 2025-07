Teo González recuerda la muerte de su mamá: ‘Le pusieron sangre infectada, pasantes cometieron errores’

Teo González, comediante famoso por programas de televisión y radio, recordó una serie de negligencias que culminaron en la muerte de su madre, María Antonia.

Tras el nacimiento de Teo, cuando tenía apenas cinco meses de nacido, su madre tuvo un embarazo ectópico, es decir, uno que ocurre “cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero”, según Mayo Clinic.

La intervinieron quirúrgicamente del Hospital Regional en León, en donde salió con bien de la operación aunque “perdió los productos”; sin embargo, tuvo complicaciones posteriores que complicaron todo.

Teófilo González perdió a su madre un día antes de cumplir los 6 meses de nacido. (Cuartoscuro)

¿Cómo murió la madre de Teo González?

“Fue atendida por pasantes de medicina y cometieron muchos errores”, recuerda Teo González sobre la muerte de su madre y explica las primeras equivocaciones puntuales: “ponerle sangre que no era de su tipo o una infectada con hepatitis (...); le pusieron una inyección con una aguja infectada, tuvieron que quitar toda la pieza de de carne que se pudrió para aliviarla”.

Luego de recibir sangre que no era de su mismo grupo sanguíneo, su madre “convulsionó, vomitó sangre y, después, se empezó a ahogar porque se cristalizaron dos coágulos en la garganta, entonces no podía respirar”.

Luego de esto, le realizaron una traqueotomía para poder respirar y acusa que le “pusieron suero pero fuera de la vena”, de tal modo que tuvo que ser operada varias ocasiones en pocos días. “(Con) cada cosa que iban cometiendo perdiendo fortaleza”, reflexiona. “Creo que (fueron) siete operaciones en 22 días”, explica.

Tras estas complicaciones de salud, la madre de Teo se enfermó de una neumonía y murió a tan sólo un día de que él cumpliera los seis meses de nacido. “Y mi padre se queda con siete chamacos de 13 años a 5 meses”, recuerda.

González asegura que no fue sencillo crecer sin su madre porque tenía episodios de gran depresión; sin embargo, encontró la manera de sobrellevarlo siendo criado por su abuela como figura materna.

Teo González colaboró con comediantes como Jo Jo Jorge Falcón. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM (Arturo Pérez Alfonso)

“Hasta la fecha, sientes la la la necesidad. Fíjate que, como hice tú en la terapia: prueba superada, no dejo de emocionarme, pero ya no me lastima”, dijo emotivo.

Teo se quebró en lágrimas al recordar que, cuando era joven, solía llevarle serenata al cementerio, y que siempre escuchó buenos comentarios sobre su madre, “era una mujer extraordinaria”, asegura.

Yordi Rosado recuerda negligencia similar con su madre

Tras Teo contarle su historia, Yordi Rosado se sinceró y reveló que su madre también también sufrió una transfusión de sangre que estaba infectada con hepatitis.

“Cuando yo nací, también mi mamá entró en emergencia. Estábamos en un hospital y se puso muy mal mi mamá. De hecho, hubo un momento que tuvieron que decidir si me salvaban a mí o salvaban a mi mamá”, recuerda Yordi.

Yordi explica que su madre “tuvo miles de complicaciones” y aunque no murió en esa crisis, expresa que “nunca su salud fue igual” puesto que estuvo cinco o seis meses en el hospital.

“Pasó el tiempo y, de repente, me di cuenta que yo necesitaba mucho el acto físico, que si alguien no me abrazaba, si mi pareja no me abrazaba, no me besaba, yo la armaba de jamón y me enojaba”, explica Yordi como consecuencia de perder a su madre cuando era bebé.