‘Solo hay 22 casos en México’: Miroslava Montemayor sufrió 16 microfracturas por rara enfermedad

Tras varias semanas de rehabilitación, Miroslava Montemayor regresó a las transmisiones deportivas durante las semifinales de la Champions League [Fotografía. ChatGPT]

Tras varias semanas de rehabilitación y de perderse algunas ‘noches mágicas’ de la Champions League, la conductora Miroslava Montemayor reveló que enfrenta una enfermedad “ultra rara” que la mantuvo alejada de las pantallas y de las coberturas deportivas.

En una publicación en redes sociales, Miroslava Montemayor explicó que sufrió una fractura de cadera derecha, además de 16 microfracturas en la columna vertebral y un desgaste severo que estuvo cerca de provocar otra fractura en la cadera izquierda.

La presentadora de las transmisiones de Champions League también compartió imágenes de su proceso de rehabilitación en el hospital y mostró parte de las complicaciones físicas que enfrentó durante varios días en recuperación.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana”, escribió Miroslava Montemayor en su cuenta de Instagram.

La periodista deportiva explicó que, después de dos años de incertidumbre y diagnósticos confusos, finalmente recibió el diagnóstico de osteomalacia inducida por tumor, también conocida como osteomalacia oncogénica, una enfermedad considerada rara y de la que, según comentó, existen apenas 22 casos registrados en México.

Miroslava Montemayor también aseguró que actualmente sus dolores disminuyeron gracias al tratamiento médico que recibió durante los últimos meses.

“Hoy mis dolores ya casi desaparecen y mis huesos están regresando poco a poco a ser fuertes de nuevo. Me gustaría pronto compartir más a fondo mis síntomas, que se llegaron a confundir con otras enfermedades y por lo cual fue tan complicado encontrar la causa raíz desde hace dos años, cuando comenzó esta pesadilla”, compartió la conductora.

¿Qué es la osteomalacia inducida por tumor, la enfermedad ‘rara’ que sufrió Miroslava Montemayor?

La osteomalacia inducida por tumor es una enfermedad rara provocada por pequeños tumores que alteran los niveles de fósforo y vitamina D en el cuerpo, situación que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas y microfracturas, como las que sufrió Miroslava Montemayor, conductora que recientemente también protagonizó una polémica con José Ramón Fernández.

De acuerdo con información de la International Osteoporosis Foundation (IOF), este padecimiento provoca una producción excesiva de la hormona FGF23, encargada de regular los niveles de fósforo en el cuerpo.

Cuando esa hormona aumenta de forma anormal, el organismo elimina demasiado fósforo mediante la orina, situación que debilita gradualmente los huesos y aumenta el riesgo de fracturas.

La enfermedad puede provocar dolor constante en huesos y músculos, dificultad para caminar, debilidad muscular, fracturas y microfracturas.

El diagnóstico de la osteomalacia inducida por tumor suele complicarse porque los síntomas pueden confundirse con osteoporosis, problemas neurológicos o enfermedades reumatológicas.

Entre los síntomas más comunes de la osteomalacia oncogénica destacan:

Dolor en huesos y músculos

Debilidad muscular

Dificultad para caminar

Fracturas múltiples

Microfracturas en distintas partes del cuerpo

La guía médica de la IOF explica que muchas personas tardan varios años en recibir el diagnóstico correcto porque los síntomas suelen confundirse con otras enfermedades. En promedio, los pacientes descubren el padecimiento alrededor de 5 años después de presentar las primeras molestias.

¿Ya regresó Miroslava Montemayor a TNT Sports?

Miroslava Montemayor anunció su salida temporal de TNT Sports el 11 de marzo de 2026, previo al partido entre Real Madrid y Manchester City de los octavos de final de la Champions League.

En aquella transmisión, la conductora explicó que estaría ausente varias semanas debido a problemas físicos en una de sus piernas y señaló que esperaba regresar antes de seis semanas.

“Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse, literalmente, en las peores instancias de la Champions League”, comentó la presentadora.

Tras varias semanas de rehabilitación, Miroslava Montemayor regresó a las transmisiones de TNT Sports durante las semifinales de la Champions League, en la cobertura del partido entre PSG y Bayern Múnich junto al equipo de analistas de la cadena deportiva.

Durante parte de la transmisión apareció sentada mientras continuaba con su proceso de recuperación física tras la operación y el tratamiento médico.

Semanas después de regresar a televisión, Miroslava Montemayor decidió revelar públicamente el diagnóstico completo de la enfermedad que enfrentó durante los últimos años.