Las polémicas de Omar, hijo de JC Chávez: De presenciar la muerte de Arellano Félix a su detención

Omar, hijo de Julio César Chávez, fue detenido este miércoles por la mañana. Fue asegurado por la Policía Estatal Preventiva y llevado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

Esta no es la primera vez que Omar Chávez Carrasco está en el ojo de la mirada pública más allá de su carrera en el boxeo, que ha estado a la sombra de su padre, una de las máximas figuras en la historia del boxeo.

Omar Chávez estuvo en la fiesta donde murió Rafael Arellano Félix

Omar Chávez quedó atrapado en uno de los asesinatos más notorios ligados al narcotráfico en México cuando asistió a la fiesta de cumpleaños de Rafael Arellano Félix en 2013.

De acuerdo con la declaración ministerial retomada por Semanario Zeta Tijuana, el hijo de Julio César Chávez acudió al evento porque creyó que su padre también estaría presente. Ahí convivió incluso con el exseleccionado nacional Jared Borgetti antes de que comenzara el ataque.

“Yo veo a un sujeto vestido de payaso disparando, y lo único que hago es correr hacia fuera en dirección al patio trasero o el lado de la playa”, declaró Omar Chávez ante las autoridades.

El boxeador relató que el agresor prácticamente salió detrás de él armado: “Sale corriendo casi detrás de mí con la pistola en la mano y entonces brinco y me tiro al piso”, detalló.

La lucha contra las drogas de Omar Chávez

Julio César Chávez reveló el año pasado que su hijo Omar se estaba internado en una clínica de rehabilitación en Tijuana tras recaer en el consumo de drogas.

Durante una entrevista para La Saga, programa de la periodista Adela Micha, el excampeón mundial aseguró que decidió anexarlo luego de que fumara marihuana en una reunión.

“Está en castigo ahí en la clínica de Tijuana, no me da vergüenza decirlo”, declaró JC Chávez. Después detalló el episodio que detonó la crisis: “Se fumó un churro de marihuana, le ofrecieron a alguien un amigo una fumada, se la dio por quedar bien y se puso como loquito con eso”.

El exboxeador aseguró que Omar comenzó a comportarse de manera paranoica tras consumir la droga. “Andaba en las calles gritando como loco que lo querían secuestrar y andaba paranoico”, contó en la misma entrevista.

Chávez también admitió que siente responsabilidad por la situación de sus hijos: “Yo cometí muchos errores con Julio y con Omar”.

Además de las adicciones, el campeón señaló que Omar enfrenta problemas con las apuestas. En una entrevista previa con Gustavo Adolfo Infante, explicó: “Se la lleva apostando, tiene ese pin*** vicio de apostar”.

En enero de 2026, Omar regresó al ring para pelear, en donde ganó ante el colombiano Jose Miguel Torres Tafur.

Robaron la casa de Omar Chávez

Recién en marzo, Omar Chávez dio a conocer fotos en sus historias de Instagram en donde acusaba que se habían metido a su casa para robar. “Hicieron un cochinero”, expresó.

El boxeador mexicano posteriormente aseguró no se había tratado únicamente de un atraco, sino que presentía que alguien lo había hecho a propósito a modo “de maldad” pero no dio más detalles al respecto.

Detienen a Omar Chávez este miércoles

Omar fue detenido este miércoles 20 de mayo en Culiacán, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

El reporte oficial señala que el arresto ocurrió a las 8:53 de la mañana y que posteriormente fue trasladado al penal de Aguaruto. Hasta la tarde del miércoles, las autoridades estatales no habían informado el motivo de la detención del boxeador, quien fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva.

La captura ocurre casi 10 meses después del arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de los problemas legales de ‘Júnior’, Omar había intentado relanzar su carrera deportiva tras varios periodos marcados por rehabilitación, lesiones y pausas personales.