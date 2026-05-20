Otro ‘nocaut’ para el ‘César del boxeo’: Detienen a Omar, hijo de Julio César Chávez

A 10 meses de la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, su hermano Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido en México.

Así lo confirma el Registro Nacional de Detenciones, que detalla que la detención de Omar Chávez Carrasco se realizó este miércoles 20 de mayo, en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, el documento no establece las causas de la detención.

Después de ser detenido, Omar Chávez Carrasco fue puesto a disposición de las autoridades del Centro Penitenciario Aguaruto, en la ciudad de Culiacán.

¿A qué hora fue la detención de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez?

El documento del Registro Nacional de Detenciones establece que la detención de uno de los hijos de Julio César Chávez, leyenda del boxeo en México, se realizó a las 8:53 de la mañana de este 20 de mayo.

Al momento de su detención, Omar Alonso Chávez Carrasco vestía una camisa de manga larga, de cuadros, pantalón de mezclilla y tenis color negro.

La detención se realizó por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa.

Hasta las 19:00 horas de este miércoles, las autoridades de Sinaloa no han especificado la razón de la detención del hijo de Julio César Chávez.

RND [Fotografía. RND]

¿Por qué detuvieron a Julio César Chávez Jr., hermano de Omar Chávez?

Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Julio César Chávez Jr. en julio de 2025. En aquella ocasión se le acusó de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según el reporte de las autoridades de EU, el arresto de Julio César Chávez Jr. se realizó luego de que encontraron múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente legal, la cual hizo en abril de 2024.

Además, indicaron que el Departamento de Seguridad Nacional de EU tramitaría su deportación acelerada a México, donde es investigado por su presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

¿Cuándo EU extraditó a Julio César Chávez Jr. a México?

Casi mes y medio después de haber sido detenido, Julio César Chávez fue extraditado a México, donde fue retenido en el penal de Hermosillo, Sonora, antes de continuar su proceso en libertad condicional.

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que Julio César Chávez Jr. estaba prófugo desde marzo de 2023, cuando las autoridades mexicanas giraron una orden de aprehensión contra el excampeón mundial del peso medio.

¿Cómo fue la carrera profesional de Omar Chávez en el boxeo?

Omar Chávez debutó como boxeador profesional en diciembre de 2006, cuando tenía 16 años. Desde sus primeras peleas recibió atención mediática por ser hijo de Julio César Chávez, considerado una de las máximas figuras del boxeo mexicano.

El sinaloense desarrolló gran parte de su trayectoria en las divisiones superwelter y mediano bajo el apodo de ‘Businessman’. Durante sus primeros años construyó una larga racha de victorias y consiguió varios triunfos por nocaut en funciones celebradas principalmente en México.

En 2011 conquistó el cinturón Juvenil Intercontinental Welterweight del Consejo Mundial de Boxeo tras derrotar a Alberto Martínez en Mexicali. Ese mismo año sufrió la primera derrota de su carrera frente a Jorge ‘Maromerito’ Páez por decisión mayoritaria.

La rivalidad entre ambos continuó meses después con una segunda pelea disputada en Tijuana, donde Omar Chávez volvió a caer ante Jorge Páez Jr. en un combate por un campeonato vacante del CMB.

Omar Chávez Omar Chávez siguió los pasos de la leyenda del box y debutó como profesional en 2006. [Fotografía. Cuartoscuro]

A lo largo de su carrera alternó periodos de actividad con pausas relacionadas con problemas personales, lesiones y procesos de rehabilitación. Incluso en 2018 puso en juego su continuidad en el boxeo profesional en una pelea ante Nicolás Luque, a quien venció por decisión unánime para evitar el retiro.

Entre los combates más recientes del hijo de Julio César Chávez destaca la derrota ante Misael Rodríguez en enero de 2025, combate que había sido cancelado un año antes.

La última pelea profesional de Omar Chávez se realizó el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, en San Luis Potosí. Aquella noche derrotó por nocaut técnico al colombiano José Miguel Torres en el segundo round, en una función que marcó su regreso al boxeo después de varios meses de inactividad.

¿Cómo presenció Omar Chávez el asesinato de Rafael Arellano Félix?

Uno de los episodios más polémicos en la vida de Omar Chávez ocurrió en octubre de 2013, cuando estuvo presente en la fiesta donde asesinaron a Francisco Rafael Arellano Félix, uno de los fundadores del Cártel de Tijuana, en Cabo San Lucas.

Omar Chávez conoció a Francisco Rafael Arellano Félix durante las actividades previas a una pelea ante Joachim Alcine. Después del pesaje, recibió una invitación para acudir a una fiesta organizada por el cumpleaños del narcotraficante.

El boxeador acudió al evento porque esperaba encontrarse con su padre, Julio César Chávez. Durante la reunión convivió con otros invitados mientras esperaba la llegada del excampeón mundial.

Cuando Omar Chávez se acercó a despedirse de Arellano Félix observó a un hombre disfrazado de payaso aproximarse hasta la mesa principal y dispararle en varias ocasiones frente a los asistentes.

Tras escuchar las detonaciones, el hijo de Julio César Chávez corrió hacia la parte trasera del salón y alcanzó a ver al agresor escapar con un arma en la mano.

Días después del homicidio ocurrido en octubre de 2013 en Cabo San Lucas, Omar Chávez acudió ante autoridades de Baja California Sur para rendir su declaración como testigo del asesinato.