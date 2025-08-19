EU entrega a Julio César Chávez Jr. a México: Está en penal de Hermosillo

Julio César Chávez Jr. fue expulsado de los Estados Unidos tras mentir a las autoridades para entrar al país (Foto: Especial El Financiero).

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos y entregado a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una orden de aprehensión en su contra tras su arresto.

Julio César Chávez Jr. ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones, donde se detalla que fue ingresado a un penal de Hermosillo, Sonora, de acuerdo con información compartida por el periodista Ciro Gómez Leyva.

El hijo de Julio César Chávez fue detenido con cadenas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 2 de julio en el Studio City, California tras ser señalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un inmigrante ilegal y nombrado como “una amenaza para la seguridad pública” y presuntamente “afiliado del Cártel de Sinaloa”.

Julio César Chávez Jr. estaba prófugo: desde marzo de 2023, las autoridades en México giraron una orden de aprehensión contra el excampeón mundial del peso medio.

Previamente, la FGR acusó a EU de poner ‘trabas’ para entregar a Chávez Jr., quien desde antes de ser deportado a México, buscó ampararse.

¿Por qué buscan a Julio César Chávez Jr. en México? Eso dicen las autoridades

Este 3 de julio, tras confirmarse la detención de Julio César Chávez Jr., la FGR adelantó que preparaba su entrega en México, donde el pugilista tiene una orden de arresto por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Según las autoridades de los Estados Unidos, Chávez Jr. tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluso su esposa Frida Muñoz Román estuvo casada con Edgar, el primogénito difunto de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, con quien tuvo una hija.

El legendario boxeador Julio César Chávez reaccionó a la detención de su hijo en un comunicado donde refrenda su apoyo a nombre de su familia: “Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos (...) Creemos firmemente que el camino adecuado es permitir que las autoridades competentes lleven a cabo su labor sin presiones externas ni especulaciones”.

Comunicado de la familia de Julio César Chávez Jr. acerca de su detención. (Foto: Captura de Instagram)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema de Chávez Jr. Dijo que desconocía previamente sobre el tema pero que ya se puso en contacto con la FGR. No confirmó el presunto nexo de Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa pero reveló que el hijo de la leyenda del boxeo es investigado desde 2019.

Horas después de lanzar su comunicado, Julio César Chávez negó vínculos de su hijo con el narcotráfico. “Estoy destrozado porque se me hace una injusticia con mi hijo, no hay nada de todo eso que se dice y de lo cual lo involucran, se los digo: una foto, un autógrafo no se le niega a nadie, pero que esté involucrado en algo ilícito, la verdad no”, explicó.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general, acusó que Chávez “vivía protegido por las leyes americanas” aún con una orden de aprehensión, con la que lo dejaron entrar al país. Asimismo, dijo que mandó solicitudes a EU para que lo detuvieran, las cuales fueron ignoradas.

También dio a conocer que Chávez Jr. solicitó 5 amparos para ser libre en su llegada a México, los cuales fueron rechazados porque se encontraba aún en los Estados Unidos la mañana del 7 de julio, mismo día en que tenía una audiencia en California a la cual no acudió.

Julio César Chávez dijo desconocer los supuestos amparos y refrendó la inocencia de su hijo. En cuanto al paradero de Chávez, su abogado dijo el 8 de julio que estaba bajo custodia del ICE.

¿Por qué deportaron a Julio César Chávez Jr. de Estados Unidos?

El 27 de junio, un día antes de su pelea perdida contra Jake Paul en el Honda Center de Anaheim (California), Chávez Jr. ya estaba en la mira del ICE: las autoridades determinaron ese día que “se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado”.

Un comunicado del DHS detalla que Chávez Jr. ingresó legalmente en agosto de 2023 con una visa de turista válida hasta febrero de 2024; en abril del año pasado, solicitó una residencia permanente por su matrimonio con Frida Muñoz Román, que es ciudadana estadounidense.

Así fue el arresto de Julio César Chávez Jr. en California, por más de 12 agentes, dijo su abogado (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram). (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram).)

En diciembre pasado, fue señalado como “una amenaza grave a la seguridad pública” por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) pero la administración de Joe Biden no lo consideró una prioridad para ser deportado, según documentos internos.

En enero de 2025, nuevamente le permitieron entrar al país bajo un permiso de ingreso; sin embargo, las autoridades detectaron “múltiples declaraciones falsas en su solicitud migratoria”.

Sobre los antecedentes penales de Julio César Chávez Jr.: En enero de 2012, fue detenido en California por conducir ebrio y sin licencia, lo condenaron a 13 días de prisión y 36 meses de libertad condicional; en enero de 2024, fue nuevamente arrestado “por posesión ilegal de un arma de asalto y fabricación o importación de rifle con cañón corto”, y dijeron que fue sentenciado por las autoridades correspondientes.

Michael A. Goldstein, abogado que ha defendido a Kanye West y hoy representa al boxeador mexicano, calificó el arresto de Chávez Jr. como “un titular para aterrorizar a la comunidad” extranjera en EU. Además, desmintió que hubiera sido condenado por el caso de 2024; aclaró que sería exonerado tras cumplir con el programa.

El lunes 7 de julio, estaba previsto que tuviera una audiencia por este tema del año pasado; sin embargo, Chávez Jr. no acudió al tribunal ya que se encontraba bajo custodia.