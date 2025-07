Julio César Chávez niega vínculos de su hijo con el crimen organizado: ‘Meto las manos al fuego por él’

La detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos abrió la ‘caja de pandora’ para el boxeador, ya que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos vinculó al pugilista con el Cartel de Sinaloa.

Además, reveló que el hijo de Julio César Chávez tiene una orden de aprehensión en México, lo cual confirmó la Fiscalía General de la República mediante un comunicado horas más tarde.

Julio César Chávez Carrasco cuenta con una carpeta en México por el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas, una investigación que comenzó en 2019, según reveló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del 4 de julio.

Tras la revelación de todos estos detalles, Julio César Chávez, padre del boxeador, negó que su hijo realmente tenga algún nexo con el crimen organizado en las primeras declaraciones que brindó tras los hechos.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la detención de su hijo?

El boxeador se negó a dar demasiados detalles sobre el caso de Julio César Chávez Jr.: “todo va a estar en manos de las autoridades. Confío en las autoridades”.

Julio César Chávez también está dispuesto a apoyar a su hijo en todo el proceso, a quien considera inocente de todos los delitos de los cuales se le acusó tras su detención en Estados Unidos.

“Siempre lo voy a apoyar y todo se va a arreglar, primeramente Dios. Todo es una confusión”, compartió e indicó que si bien, conocen a todo tipo de personas, no se han involucrado en negocios ilícitos.

Julio César Chávez asegura que ellos no han tenido ningún negocio ilícito. (Fotoarte: El Financiero)

“Somos amigos de todo mundo, eso no es un secreto. Pero de ahí a que mi hijo esté involucrado en cosas ilícitas, la verdad no. (…) Claro que me duele, pero todo eso no es cierto”, dijo en un encuentro con los medios de comunicación.

En el pasado, Julio César Chávez Jr. admitió ser amigo de Ovidio Guzmán ‘El Ratón’, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, a quien dijo tenerle un gran afecto.

“Me llevo bien con Ovidio, la verdad (...) le tengo mucho aprecio”, comentó en su momento en un video que compartió en redes sociales; además en una transmisión en vivo reveló que lo conoció debido al vínculo con su esposa.

La FGR confirmó que Julio César Chávez Jr. cuenta por una orden de aprehensión en México. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Pues la cantante Frida Muñoz fue esposa de Édgar Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ e incluso tuvieron una hija en común, por lo que ‘El Ratón’ es el tío de la joven: “Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona”.

Julio César Chávez también admitió que su hijo tuvo algunos ‘desaciertos’, debido a que Chávez Jr. fue adicto a las drogas; sin embargo, no está relacionado con el crimen organizado e incluso llevaba un año sin consumir sustancias.

“Somos amigos de todo el mundo, mi hijo nació en Culiacán. Conocemos a todos, malos y buenos, hemos convivido con todos, pero de ahí a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, no. La verdad ahí meto las manos a la lumbre por mi hijo”, comentó el boxeador.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Especial El Financiero) (Especial / El Financiero)

Como familia, están atravesando por un momento complicado; no obstante, confían en que todo se resolverá: “Estoy destrozado porque se me hace una injusticia lo que está pasando con mi hijo, pero hay que dejar que las autoridades actúen”.

¿Qué supuestamente hacía Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa?

Claudia Sheinbaum habló sobre Julio César Chávez Jr. en su conferencia de prensa matutina del 4 de julio; sin embargo, únicamente comentó que la orden de aprehensión en México es por crimen organizado y tráfico de armas.

“No se mencionó (el vínculo con el Cártel de Sinaloa) en el Gabinete, lo que sí es una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada”, la cual tiene que ver con el tráfico de armas, precisó.

A pesar de ello, la Fiscalía General de la República compartió algunos datos que vincularían a Julio César Chávez Jr. con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información difundida por el diario Reforma.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, Julio César Chávez Jr. golpeaba a las personas que 'El Nini' le indicaba. (Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Presuntamente, el boxeador colaboraba con líderes como Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’ y sus tareas habrían sido muy específicas: golpear a todo aquel que ponía en peligro o vulnerabilidad a la organización criminal.

“Su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho cártel (...) al parecer golpea a la gente de ‘El Nini’ cuando este los quiere castigar”, dice la acusación citada por Reforma.

Por ahora Julio César Chávez Jr. está en proceso de deportación a México, en donde se espera que cumpla su sentencia.