‘Tomaba muchas pastillas’: La historia de Chávez Jr. con las adicciones que lo llevaron al anexo

¡Knockout para Julio César Chávez Jr.! El boxeador profesional, quien fue detenido en Estados Unidos y cuenta con una orden de aprehensión en México, ha tenido una racha de mala suerte desde el fin de semana pasado.

Lejos de los problemas legales (pues Julio César Chávez Jr. es acusado de tráfico de armas y crimen organizado), el boxeador perdió un combate en contra de Jake Paul, una pelea que se realizó el sábado 28 de junio.

Y fue precisamente una derrota en el ring, la cual lo llevó a vivir uno de sus momentos más complicados, debido a que por años Julio César Chávez Jr., amigo de Ovidio Guzmán ‘El Ratón’, tuvo problemas con el abuso de sustancias.

¿Cómo comenzaron las adicciones de Julio César Chávez Jr.?

Los problemas comenzaron luego de la pelea de Julio César Chávez Jr. contra Sergio ‘Maravilla’ Martínez en 2012, el cual era un enfrentamiento muy importante en la carrera del boxeador.

En este se estaba jugando el título como el campeón del Consejo Mundial de Boxeo; sin embargo, Julio César Chávez Jr. perdió en aquella ocasión, un suceso que marcó un parteaguas en la carrera del deportista.

“Tuve una decepción muy fuerte y empecé a tomar mucho, consumir drogas; fumaba marihuana, tomaba muchas pastillas, porque decía que tenía problemas para dormir”, reveló en una entrevista con Telediario.

La FGR confirmó que Julio César Chávez Jr. cuenta por una orden de aprehensión en México. (Foto: Especial El Financiero / Cuartoscuro)

Chávez Jr. ya había dejado de consumir alcohol; sin embargo, comenzó una fuerte adicción a las pastillas, las cuales comentó eran para poder relajarse, mantenerse concentrado y bajar de peso.

“Al final era lo mismo, me estaba haciendo daño”, comentó. En una conversación con la periodista Adela Micha, el boxeador Julio César Chávez comentó que su hijo solía tomar una cantidad muy alta de pastillas para bajar de peso.

“Fueron las pastillas para bajar de peso nada más, para una pelea, pero luego empezó a abusar de ellas y se hace una adicción, y si te tomas más, te puede dar un infarto. Se tomaba hasta 30 en un día, no le pegó un infarto (por suerte)”, dijo su padre.

¿Qué hizo Julio César Chávez para ayudar a su hijo?

El problema de las adicciones del joven continuó a lo largo de los años, en los cuales hizo declaraciones en contra de su familia, tuvo crisis en su matrimonio con la cantante Frida Muñoz e incluso se difundieron videos en los que tenía un comportamiento errático.

Al respecto, el boxeador recordó haber perdido todo el interés, además a causa de las drogas llegó a experimentar paranoia: “Pensé que había gente en la casa, que iba a pasar algo”, comentó en entrevista con Telemundo.

El problema de las adicciones de Julio César Chávez Jr. fue tal que su padre tomó la decisión de llevarlo a un anexo, con el objetivo de que el joven se rehabilitara, pero lo hizo bajo engaños.

El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez Jr. ha sido acusado de posesión ilegal de armas por autoridades de Estados Unidos. (Foto: Especial) (Especial / El Financiero)

“Un día le eché la policía y se hizo un desmadre, traía el carro blindado, el cabrón y no quiso abrir; hasta que le puse un cuatro, lo dormí y me lo traje en un avión privado a México”, comentó Julio César Chávez en una entrevista.

Aunque el boxeador asegura que lo llevó a anexar con el objetivo de que su hijo se recuperara, inicialmente Chávez Jr. estaba molesto: “¿Cómo mandas a tu hijo que quieres a un lugar así? Entre pastillas y todo decía: ‘oye no se vale’”, dijo el joven para Telemundo.

¿Cuándo se rehabilitó Julio César Chávez Jr.?

En 2024, Julio César Chávez Jr. fue detenido en su domicilio de Sherman Oaks, por la posesión ilegal de un rifle de asalto, por lo cual, fue llevado a la cárcel de Valley en Van Nuys.

Tras días en este lugar, Julio César Chávez Jr. quedó en libertad bajo fianza, por la cual se tuvieron que pagar 50 mil dólares, además, se envió al famoso a un programa de rehabilitación.

“Nosotros, incluido el tribunal, queremos que reciba ayuda profesional. Julio es una gran persona y ahora es el momento de trabajar en sí mismo”, comentó su abogado Guadalupe Valencia para el portal ESPN.

Los problemas legales de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos comenzaron luego de la pelea contra Jake Paul que tuvo el sábado. (Foto: Especial El Financiero)

En una audiencia posterior, que se realizó en 2024, Julio César Chávez Jr. comentó que el programa le había ayudado a recuperarse, debido a que podía seguirlo en libertad, a diferencia de los anexos.

“Se me han ido todos esos traumas de estar encerrado en México, estoy muy contento, estoy bien, yo tenía años que no estaba limpio (...) estoy agarrando condición física natural y quiero volver a hacer deporte, a boxear, si me da la oportunidad la policía y el juez”, dijo en un encuentro con los medios.

En noviembre de 2024, el boxeador se volvió a subir al ring y este 2025 luchó contra Jake Paul; sin embargo, días después fue detenido por las autoridades de Estados Unidos.

¿Por qué Julio César Chávez Jr. es investigado en México?

Después de que Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que el boxeador tenía una orden de aprehensión en México.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República confirmó que la información y de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, las investigaciones comenzaron hace 6 años.

“La carpeta de investigación inicia en 2019 y un juez otorga la orden de aprehensión hasta 2023”, dijo en su conferencia de prensa matutina. Este proceso legal es debido a que el boxeador es acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Aunque las autoridades estadounidenses aseguraron que Julio César Chávez Jr. tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa, la presidenta no lo confirmó. (Foto: Especial El Financiero)

“Lo que nos informaron hoy en el Gabinete de Seguridad es que la mayoría del tiempo (Julio César Chávez Jr.) estaba en Estados Unidos”, dijo la presidenta sobre los motivos por los cuales el famoso no había sido detenido en México.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que “se cree que Chávez Jr. es miembro del Cártel de Sinaloa”, la mandataria explicó que no se mencionó este vínculo en su reunión con el Gabinete de Seguridad.