Yeraldine Bonilla se estrena con Sheinbaum: Gobernadora de Sinaloa acude a reunión en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo su primer encuentro con la gobernadora interina de Sinaloa.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, tuvo su primer encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia tras las acusaciones de Estados Unidos contra 10 políticos del estado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La cita ocurrió en el marco de la reunión entre Sheinbaum, y las y los gobernadores que forman parte del IMSS Bienestar.

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”, escribió Sheinbaum en la red social X.

También en sus redes sociales, Bonilla expresó: “Entrando a Palacio Nacional, atendiendo la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Excelente jueves!“.

La gobernadora evitó responder las preguntas de la prensa al salir de la residencia oficial sobre si en la reunión abordó con la presidenta el tema de seguridad en su estado.

Bonilla fue nombrada como gobernadora interina de Sinaloa tras una sesión extraordinaria del Congreso local el 2 de mayo. Con este nombramiento, se convirtió en la primera mujer en asumir la gubernatura del estado.

Dos días después, la nueva mandataria estatal dio su respaldo a Rubén Rocha Moya y afirmó que las acusaciones en su contra son “infundadas y carentes de veracidad”.

Harfuch respalda a gobernadora

El 4 de mayo, el gobierno federal dio su respaldo a Yeraldine Bonilla en su nuevo cargo como gobernadora.

Durante una reunión del Gabinete de Seguridad en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán, para informar de las acciones emprendidas contra grupos de la delincuencia organizada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que se mantendrá la coordinación con Sinaloa en materia de seguridad.

“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, sostuvo.

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y se desempeñó como secretaria general de Gobierno durante la administración de Rocha Moya, antes de ser elegida como gobernadora interina.

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, arribó a Palacio Nacional con motivo de la reunión convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al tema del IMSS-Bienestar. (Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

Desde Morena, su plataforma política, logró un escaño como diputada local de Sinaloa en las elecciones del 2018, por un periodo de tres años.

En el Legislativo participó en las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Juventud.

Al terminar su periodo en el Congreso sinaloense, se incorporó en 2021 al gobierno estatal de Rocha Moya como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado, cargo que desempeñó del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024.