Tiene ‘todo el apoyo’ de García Harfuch: La carrera política de Yeraldine Bonilla, gobernadora de Sinaloa

Yeraldine Bonilla fue diputada local por Morena y participó en las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Juventud.

Antes de ser la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla era secretaria general del Gobierno y tuvo otros cargos dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa por lo que tiene experiencia en el desarrollo de proyectos sociales, educativos y comunitarios.

Su carrera política es reciente luego de incorporarse al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De la mano del partido guinda fue diputada local en 2018 por tres años. En ese entonces, participó en las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Juventud.

Además, participó en actividades de atención a la infancia y trabajó como asistente educativa para niños indígenas en el sector agrícola.

¿Cómo llegó Yeraldine Bonilla al gobierno de Sinaloa?

Tras su función como diputada local se integró al gobierno de Sinaloa como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo, de noviembre de 2021 a marzo de 2024.

Además, Yeraldine Bonilla tiene experiencia en temas de seguridad debido a que fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa de manera temporal, de agosto a septiembre de 2023.

En 2024 regresó al Congreso local como diputada de la LXV Legislatura, en esta ocasión postulada por el Partido Verde Ecologista de México.

Durante 2025, el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya, designó a Bonilla como secretaria general de Gobierno de Sinaloa.

¿Qué dijo Yeraldine Bonilla sobre las acusaciones contra Rubén Rocha?

Tras la sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa para elegir al gobernador interino del estado, fue designada como mandataria estatal Yeraldine Bonilla.

Bonilla expresó su respaldo a Rubén Rocha y aseguró que las acusaciones en su contra son “infundadas y carentes de veracidad”.

La designación se realizó durante una sesión extraordinaria del Congreso local, en la que previamente el pleno avaló la solicitud de licencia de Rocha Moya por un periodo mayor a 30 días.

Con este nombramiento, Bonilla se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla mantendrá coordinación con el Gabinete de Seguridad en Sinaloa

La decisión ocurrió luego de que Rubén Rocha solicitara licencia el viernes por la noche tras las acusaciones de EU en su contra, formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señalan, junto con otros funcionarios, de presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Sinaloa atraviesa además un contexto de violencia desde hace un año y medio, lo que añade presión al proceso de designación del Gobierno interino.

La gobernadora Yeraldine Bonilla reiteró su compromiso de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de México y las fuerzas de seguridad federales para garantizar la tranquilidad de la población.

Durante el encuentro con el Gabinete de Seguridad junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como mandos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, la mandataria dio la bienvenida a los representantes federales y destacó la importancia del trabajo conjunto.

Bonilla señaló que su administración dará continuidad a las estrategias y medidas de coordinación entre las corporaciones estatales y federales para fortalecer la seguridad y avanzar en la construcción de la paz en Sinaloa.

*Con información de Carlos Velázquez, EFE y Quadratín