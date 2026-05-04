Caso Segalmex: ¿Qué sabemos del desvío millonario que detectó la FGR?

Segalmex fue creada en 2019 y actualmente enfrenta hasta siete acusaciones relacionadas con actos de corrupción. (Quadratín)

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó un presunto desvío de más de 13 mil millones de pesos en un contrato de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Dicho contrato fue para mantenimiento en Zacatecas, por lo que la acusación forma parte de las investigaciones sobre el caso.

Con este nuevo señalamiento, Segalmex enfrenta siete procesos penales relacionados con distintos delitos, de acuerdo con la agencia Reforma.

De acuerdo con la investigación de la FGR, el contrato fue asignado en agosto de 2019 por adjudicación directa a la empresa Inmobiliaria Terbix para realizar la conservación de inmuebles.

¿Qué irregularidades detectó la FGR en un contrato de Segalmex?

Según el contrato, las actividades se realizarían en al menos 29 estados, pero las autoridades detectaron que no se realizaron las adecuaciones previstas y no hubo modificaciones ni reubicaciones.

En cambio, solo quedó constancia de la construcción de dos estructuras metálicas de tipo contenedor. Una de ellas, quedó inconclusa.

A pesar de dichas irregularidades, se pagaron 13.8 millones de pesos por el contrato establecido, según la acusación de la Fiscalía.

¿Qué sabemos del caso de corrupción en Segalmex?

En abril de 2025 fue detenido el exsubdirector de Operaciones en Liconsa durante el anterior sexenio, Hugo Buentello, por su probable responsabilidad en el caso de corrupción de Segalmex.

Mientras que en diciembre de 2023 fue aprehendido el exdirector administrativo, René Gavira, acusado de presuntos actos de corrupción, de desfalco por más de 20 mil millones de pesos y de autorizar la compra bonos basura utilizando 100 mdp del organismo agrícola.

Segalmex fue creada en 2019 y tenía como objetivo garantizar el abasto de alimentos básicos a bajo costo. Sin embargo, auditorías detectaron irregularidades millonarias derivadas de contratos simulados, pagos a empresas fantasma y operaciones financieras sin respaldo.

De acuerdo con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el daño patrimonial asciende a más de 15 mil millones de pesos, aunque autoridades han reconocido que no todo ese monto corresponde a recursos directamente desviados.

El caso ha sido comparado con otros escándalos de corrupción por su magnitud y por el impacto en programas destinados a población vulnerable.

Como parte de las medidas tras el escándalo, el gobierno decidió desmantelar la estructura original de Segalmex y transferir sus funciones a otras entidades como Diconsa y Liconsa, bajo un nuevo esquema de operación enfocado en la distribución de alimentos.

Durante el actual sexenio de la presidenta Sheinbaum, Segalmex se convirtió en una nueva área llamada Alimentación para el Bienestar.